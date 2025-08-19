Paz Padilla, objetivo de vándalos, teme por su integridad física La artista es víctima de un acosador que lleva años haciendo pintadas en su contra

El grafitero o grafiteros continúan acosando con sus pintadas a Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer. Según informa ABC, después de un ataque a su tienda de Noniná de Azahara de los Atunes hace solo unas semanas, ahora ha sido el local que tienen en Madrid el que ha sido víctima de un ataque. Sobre la puerta metálica del establecimiento, que abría hace solo unas semanas en el barrio de Salamanca de la capital, se podía leer: «Pas Padilla es el demonio». Y sobre el escaparate, un mensaje más: «Demonio».

Según el programa 'Fiesta', las pintadas han permanecido durante varios días, y un usuario de las redes sociales se preguntaba: «¿Por qué han vandalizado la tienda de Paz Padilla en Madrid? Ayer, los que salíamos de misa nos quedamos sorprendidos al ver que habían pintado su tienda. No hay derecho. ¿Qué maldad es ésta?».

La actriz ya ha puesto en conocimiento de la Policía los hechos. En 'Fiesta' aseguraron que la pintada la habría realizado la misma persona que también dejó un grafiti en la tienda de Azahara de los Atunes a finales de julio. Al fin y al cabo el mensaje había sido el mismo, aunque en ese caso se repetía «el demonio» sobre el nombre de la tienda. «Quieren ir contra Paz por apropiarse de los derechos de la raspa. Pero detrás hay otra historia mucho más tremenda», han asegurado desde el programa.

Porque parece que estas pintadas con el nombre de la presentadora mal escrito y acusándola de ser «el demonio» son mucho más antiguas que la creación de la tienda Noniná o la patente sobre la raspa que representa su marca. Tal y como ha contado Omar Suárez, ya hace años habló de este tema con Paz Padilla y ella le contó: «Este tema es muy, muy serio, este tema está judicializado porque la persona que hace estas pintadas es un acosador. Parece que la policía ya le está cercando».

«Paz temía incluso por su integridad física», ha añadido Marisa Martín-Blázquez. En esta ocasión confían en que la zona donde se ha realizado la última pintada sea clave en la investigación, puesto que hay cámaras en muchos locales de lujo y zonas especialmente protegidas.

Mentiras sobre su salud

Además del problema con su acosador, tema del que Paz Padilla no se ha pronunciado, sí que ha respondido a otro. Porque la presentadora ha compartido en las redes sociales una captura de una supuesta noticia en donde titulaban que tenía «graves problemas de salud». Utilizando además una fotografía suya editada para empeorar su imagen, esta web intentaba conseguir clicks asegurando que había sido «llevada a urgencias».

Sin embargo, Paz Padilla ha respondido para dejar clara la verdad: «Esto es mentira», ha escrito con mayúsculas. «Estoy supersana», ha finalizado.