Paz Padilla comparte una conmovedora carta a su hermano un año después de su muerte Falleció de forma repentina a los 57 años de edad

Hace un año Paz Padilla perdía a su hermano Luis, «el trompeta», como cariñosamente le llamaban, al que estaba muy unida. Su repentina muerte a los 57 años le dejó totalmente destrozada. Ahora ha querido rendirle un pequeño homenaje y ha decicido dedicarle una emotiva carta en público para demostrar su amor infinito. «Hoy hace un año que te fuiste... O eso dice el calendario porque en mí sigues tan vivo como siempre. Parece mentira que haya pasado un año», ha comenzado expresando en su cuenta oficial de Instagram, donde Paz Padilla ha compartido un vídeo con una recopilación de muchos momentos junto a su hermano menor.

En todo este tiempo la escritora y cómica ha aprendido a soportar ese gran vacío, a vivir de los recuerdos y a crear nuevos con otras vivencias. La inauguración este verano de 'El Trompeta' el chiringuito en Zahara de los Atunes para rendirle homenaje o el reciente anuncio de la boda de su hija Anna Ferrer, le han llenado de ilusión, pero todavía Paz Padilla no encaja la bofetada cruel del destino que recibió hace un año.

«Dicen que el tiempo cura, pero el tiempo no sabe lo que es perder a un hermano. Hay días en los que todavía te busco, en el aire, en el mar, en las risas que se escapan sin querer y juro que a veces te siento tan cerca, que casi puedo oírte decir mi nombre como antes», escribe.

Muchos famosos han querido apoyarla en este momento tan difícil, famosos como Elsa Anka o Anabel Pantoja y otros tantos usuarios no han dudado en mandarle ánimos a través de sus comentarios a esa emotiva y dura carta.

«Yo sé que no te has ido. Sé que sigues aquí, en otra forma, más libre, más ligera. Sé que me acompañas cuando el mundo llueve, como cuando éramos niños y nos daba igual empaparnos, porque juntos nada podía dañarnos. Seguimos unidos», ha expresado.

