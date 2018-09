Paula Prendes, primera expulsada de 'Masterchef Celebrity' Paula Prendes consolada por sus compañeras, tras su expulsión. / TVE La actriz no ha podido evitar las lágrimas al conocer la decisión del jurado EL NORTE Martes, 11 septiembre 2018, 18:22

Televisión Española emitió el pasado domingo la primera entrega de 'Masterchef celebrity' en la que participaban catorce rostros conocidos, aunque ya se produjo la primera eliminación del reality que recayó en la asturiana Paula Prendes que, tras ser expulsada, puso de manifiesto su tristeza.

«He hecho todo el trabajo pero no ha salido. Me encuentro fatal, de verdad», reconocía entre lágrimas la actriz, que añadía: «Tengo una rabia dentro, y una pena... He ejecutado mal el bombón, obviamente. Siento una rabia terrible porque tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Me he preparado bastante y me siento fatal».

La concursante tuvo un olvido imperdonable. No rellenó los bombones, un fallo que no pasaron por alto los jueces.

«Tenía mucho miedo a irme pronto, y precisamente ha pasado. Tengo una pena terrible», apuntaba la actriz, antes de decir que tiene el presentimiento de que este año ganará una mujer. En su despedida también hizo llorar a sus compañeros: «Me hubiese gustado demostrar cómo soy. Me llevo mucho compañerismo, y también al jurado, que parece muy malo pero en realidad no lo son para nada», confesó.

Con la eliminación de Prendes se han quedado como aspirantes a llevarse el triunfo final Antonia Dell'Atte, Boris Izaguirre, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Carmen Lomana, Santiago Segura, María Castro, Óscar Higares, Dafne Fernández, Iván Massagué, Ona Carbonell, Xuso Jones y Jaime Nava.