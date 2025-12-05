El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paola Olmedo. Europa Press

Paola Olmedo contacta con José María Almoguera tras anunciar su operación

La esteticién ha desvelado que de momento no han firmado el divorcio

El Norte

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:26

Comenta

Tras hacerse pública la noticia de que José María Almoguera deberá pasar por quirófano para ser intervenido del corazón debido a que el marcapasos que lleva desde hace 12 años haya comenzado a fallar, Paola Olmedo ha hablado en exclusiva para Europa Press.

La expareja de José María ha asegurado que «hemos hablado» y que está al tanto de la situación que atraviesa el padre de hijo, pero también ha aclarado que él «está bien» y que «es fuerte» aunque ha reconocido que es «una cosa bastante delicada y obviamente está nervioso porque al fin y al cabo es quirófano».

Paola ha aclarado que el colaborador de televisión «siempre ha estado con revisiones» porque es una persona «muy estricta» con ese tema y siempre ha tenido al día en cuanto a sus problemas de corazón. Por ello entiende que esta operación se llevará a cabo «por los años que ya llevaba» y ha asegurado que «es un cambio por algo mejor, va a estar a mejor».

En cuanto a su relación con él, la esteticién ha desvelado que de momento no han firmado el divorcio: «Estamos, estamos en ello, yo tampoco me voy a casar ni tengo pareja, entonces me da... a mí me es indiferente, a mí no me molesta pero no me impide nada firmarlo. Son cosas de burocracia, cositas que nos faltan y también por falta de tiempo muchas veces»... aclarando así que «no hay nada en especial» que les haya hecho retrasar la firma.

Paola ha confesado que la custodia que acordaron es «compartida» y que su relación con Carmen Borrego está «bastante bien» después de las diferencias que tuvieron en el pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  8. 8 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Paola Olmedo contacta con José María Almoguera tras anunciar su operación

Paola Olmedo contacta con José María Almoguera tras anunciar su operación