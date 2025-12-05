Paola Olmedo contacta con José María Almoguera tras anunciar su operación La esteticién ha desvelado que de momento no han firmado el divorcio

Tras hacerse pública la noticia de que José María Almoguera deberá pasar por quirófano para ser intervenido del corazón debido a que el marcapasos que lleva desde hace 12 años haya comenzado a fallar, Paola Olmedo ha hablado en exclusiva para Europa Press.

La expareja de José María ha asegurado que «hemos hablado» y que está al tanto de la situación que atraviesa el padre de hijo, pero también ha aclarado que él «está bien» y que «es fuerte» aunque ha reconocido que es «una cosa bastante delicada y obviamente está nervioso porque al fin y al cabo es quirófano».

Paola ha aclarado que el colaborador de televisión «siempre ha estado con revisiones» porque es una persona «muy estricta» con ese tema y siempre ha tenido al día en cuanto a sus problemas de corazón. Por ello entiende que esta operación se llevará a cabo «por los años que ya llevaba» y ha asegurado que «es un cambio por algo mejor, va a estar a mejor».

En cuanto a su relación con él, la esteticién ha desvelado que de momento no han firmado el divorcio: «Estamos, estamos en ello, yo tampoco me voy a casar ni tengo pareja, entonces me da... a mí me es indiferente, a mí no me molesta pero no me impide nada firmarlo. Son cosas de burocracia, cositas que nos faltan y también por falta de tiempo muchas veces»... aclarando así que «no hay nada en especial» que les haya hecho retrasar la firma.

Paola ha confesado que la custodia que acordaron es «compartida» y que su relación con Carmen Borrego está «bastante bien» después de las diferencias que tuvieron en el pasado.

