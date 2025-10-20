El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier García Obregón y su mujer Eugenia, en una imagen de archivo. Redes Sociales

Paloma Lago vuelve a sonreír tras la próxima paternidad de su hijo, Javier García Obregón

La joven pareja lo anunciaba en redes sociales: «La vida nos ha regalado el milagro más bonito ??? Muy pronto seremos uno más. No podemos estar más felices!!»

El Norte

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:11

La familia de Paloma Lago comienza una nueva etapa mucho más feliz, después que se hiciese pública su denuncia por supuesta agresión sexual a Alfonso Villares. En esta ocasión, ha sido el hijo de la presentadora, Javier García Obregón, el que anunciaba la feliz noticia de su próxima paternidad junto a su mujer Eugenia con la que contraía matrimonino el 3 de febrero del pasado año.

«La vida nos ha regalado el milagro más bonito ??? Muy pronto seremos uno más. No podemos estar más felices!!», publicaba la feliz pareja a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía Javier acariciando la incipiente barriguita de su mujer mientras la besa en la cabeza.

Álvaro y Eugenia se convertían en marido y mujer el pasado año en una ceremonia discreta y romántica en la Iglesia de San Fermín de los Navarros en la que no faltaron los padres del novio, Paloma Lago y Javier García Obregón, demostrando una relación cordial por la felicidad del hijo que tienen en común.

