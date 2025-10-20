Paloma Lago vuelve a sonreír tras la próxima paternidad de su hijo, Javier García Obregón La joven pareja lo anunciaba en redes sociales: «La vida nos ha regalado el milagro más bonito ??? Muy pronto seremos uno más. No podemos estar más felices!!»

La familia de Paloma Lago comienza una nueva etapa mucho más feliz, después que se hiciese pública su denuncia por supuesta agresión sexual a Alfonso Villares. En esta ocasión, ha sido el hijo de la presentadora, Javier García Obregón, el que anunciaba la feliz noticia de su próxima paternidad junto a su mujer Eugenia con la que contraía matrimonino el 3 de febrero del pasado año.

«La vida nos ha regalado el milagro más bonito ??? Muy pronto seremos uno más. No podemos estar más felices!!», publicaba la feliz pareja a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía Javier acariciando la incipiente barriguita de su mujer mientras la besa en la cabeza.

Álvaro y Eugenia se convertían en marido y mujer el pasado año en una ceremonia discreta y romántica en la Iglesia de San Fermín de los Navarros en la que no faltaron los padres del novio, Paloma Lago y Javier García Obregón, demostrando una relación cordial por la felicidad del hijo que tienen en común.