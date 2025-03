Pablo Rivero sorprende en las redes al mostrar a su familia

el norte Martes, 15 de septiembre 2020, 11:02 Comenta Compartir

La discreción siempre ha caracterizado a Pablo Rivera desde que se convirtiese en Toni Alcántara en la serie 'Cuéntame cómo pasó'. El actor siempre ha procurado mantenerse al margen de la actualidad mediática, sobre manera en las redes sociales, filosofía que ha roto, como recoge 'Bekia'.

Rivero ha optado por publicar en Instagram una foto de familia para presentar a su hijo y su pareja. En la imagen, captada a orillas del mar, puede verse al actor cogido de la mano de su hijo, quien, a su vez, se encuentra entre sus dos padres. «Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática», escribe.

El actor reconoce sentirse orgulloso de la familia que ha formado: «Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado».

Ampliar El actor Pablo Rivero, que encarna a Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'. La1

Pablo Rivero aprovecha su publicación para pedir «respeto, intimidad y felicidad para todos» junto al hashtag «#suertelamia», que rápidamente ha obtenido 'likes' de amigos y familiares. Entre ellos, el de su compañera en la serie Sara Sálamo, que ha asegurado que le «chifla la foto y por supuesto también vosotros»; Dafne Fernández, que considera que forman «la familia más bonita que conozco», o Javier Cámara, al que no le extraña que haya decidido hacer este tipo de publicación: «¡Son tantos los momentos en que apetece gritar de alegría! Preciosa foto. Preciosidad de familia. Ya un día me explicas cómo te da tiempo a ir tanto al cine...».