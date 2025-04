Pablo Chiapella adelanta detalles de los nuevos capítulos de 'La que se avecina'

El Norte Jueves, 10 de abril 2025, 10:56 Comenta Compartir

Pablo Chiapella, actor conocido por interpretar al personaje de Amador Rivas en 'La que se avecina', acudía este miércoles, 9 de abril, a 'La Revuelta' para promocionar la nueva película 'El casoplón', de Joaquín Mazón.

Nada más entrar en plató se metía en el papel del popular Amador y le regalaba a Broncano un cojín del 'Capitán Salami', «el único superhéroe vivo de la televisión». «En torno a 16 años haciendo de Amador», recordó. «Estuve los seis últimos capítulos. Me llamaron, yo flipando... y justo se acaba. Para mí fue un drama», reveló el humorista, que no se plantea en ningún caso seguir los casos de Fernando Tejero y despedirse de la serie. «Yo es que me divierto aún mucho, me lo paso bien. La clave son los guionistas, que me siguen sorprendiendo. Al personaje le tengo mucho cariño y me hace ponerme en el papel de un descerebrado. Me lo paso tan bien y me divierto mucho. Por mí, que dure», confesó sobre su permanencia en 'La que se avecina', que rueda actualmente su decimosexta temporada.

El actor acabó filtrando algunas claves de los próximos capítulos. «Esta temporada, Amador tendrá una empresa de 'tuc tuc'. Él va dando información de lo que va pasando, todo lo dice mal y al revés. Además, aprovecha cuando cierra y va a recoger borrachos por las discotecas para llevarlos a casa y los pierde por el camino».

Qué bien suena CHIAPELLA como apellido, pero qué golpe de realidad cuando te dice un italiano lo que significa, te lo devuelve a puro Albacete. #LaRevuelta @Pablochape @daviddamiano99 pic.twitter.com/cpGBueYUgY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

Chiapella coincidía en el escenario de 'La Revuelta' con Damiano David, vocalista de Måneskin. Una visita inesperada que empezó con el italiano desvelando la procedencia del apellido del intérprete. El artista calienta motores para el lanzamiento el próximo 16 de mayo de 'Funny Little Fears', su debut en solitario y mostró un pequeño aperitivo a los espectadores del programa de La 1 interpretando el 'single' 'Born with a broken heart'.