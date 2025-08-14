Olga Moreno y Agustín Étienne ponen fin a su relación

El Norte Jueves, 14 de agosto 2025, 17:18 Comenta Compartir

Durante el verano, es habitual que se formen parejas de famosos cuando menos llamativas y también que otras un tanto consolidadas pongan fin a su relación. Este último caso es el de Olga Moreno y Agustín Étienne. Según ha publicado la revista 'Semana', la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y el representante Agustín Étienne han decidido no seguir juntos.

«He encontrado a un hombre que me hace feliz», fueron las palabras de Olga, en las que presumía de su por aquel entonces pareja, que era también su representante y le acompañaba cuando venía a trabajar en Telecinco, como ella misma mostró en Instagram el pasado 31 de mayo, fecha en la que publicó por última vez una foto con él.

Durante el mes de mayo, la empresaria sevillana participó en varios programas de 'Fiesta', en los que se sinceró acerca del final de su amistad con Ana Luque, que había sido su íntima y su defensora en plató durante su paso por 'Supervivientes 2021', concurso en el que se impuso en la final a Melyssa Pinto. Uno de los días que acudió al programa, compartió en Instagram una foto posando con su ya expareja en las instalaciones de Mediaset y le añadió el siguiente título: 'Mi prefe...'.

Según la revista, la ruptura se produjo a finales de junio, dos semanas después de que pasaran unos días de vacaciones en Formentera. No se dan más detalles acerca de quién ha tomado la decisión o si han acabado en buenos términos, pero sí que cuentan que ella se ha refugiado en su familia y sus amigos, con los que ha disfrutado de días de descanso en la costa andaluza, mientras que él se ha volcado en su trabajo.

Todo comenzó en el verano de 2022

La relación de Olga Moreno con el exnovio de Arantxa de Benito comenzó en el verano de 2022. Él era su representante y surgió el amor, pero pese a que los dos son figuras públicas optaron por llevar lo suyo con discreción, hasta el punto de que ella no habló extensamente de su elación hasta el verano de 2023, cuando concedió una entrevista a la revista 'Semana' en la que alabó a su por aquel entonces novio: «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio».

En mayo de 2022, ella compartió la primera foto junto a él en la que salía otra mujer más. «En casa de mi amigo Agus», escribió en esa publicación, mostrando que eran amigos y que tenían mucha confianza antes de que surgiera la chispa. En ese momento ella ya era una mujer separada y unas semanas más tarde comenzaron su relación sentimental, que ella confirmó vía exclusiva en septiembre de ese mismo año. En octubre, subió a Instagram su primera foto como pareja: aparecían abrazados y escribía un «gracias» en mayúsculas al lado.

A partir de entonces, son contadas las ocasiones en las que Olga Moreno ha compartido publicaciones con Agustín Etienne, pues ha preferido llevar lo suyo con discreción, pero siempre que ha subido alguna foto con él con él se ha mostrado feliz y plena con su relación. «Eres como un viernes», «Mi prefe», son las frases con las que acompañaba sus posts junto a él.

La última vez que habló largo y tendido de su relación fue en febrero de este año, cuando reapareció en '¡De viernes!' y Etienne la sorprendió con una mensaje en el que le declaraba su admiración. Fue en esa entrevista en la que dio más detalles acerca de cómo había surgido su historia de amor: «Yo creía que a él le gustaban los chicos. Lo hablé y se lo dije a él. Fue de la noche a la mañana. Nos dimos un beso y hasta día de hoy»; y en la que respondió a la posibilidad de casarse con él con las siguientes palabras: «Dios dirá, yo no sé el futuro, no sé qué pasará más adelante. Ahora mismo no pienso nada del futuro, pienso en el presente y en salir hacia delante. Sí es verdad que cualquier persona que tiene su pareja, lo que quiere es casarse y vivir juntos».