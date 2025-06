Nuria Fergó, desconsolada: «Ya no puedo más»

El Norte Martes, 10 de junio 2025, 19:03 Comenta Compartir

El público que esperaba a Nuria Fergó en su concierto de Villajoyosa se ha quedado con las ganas de ver a la artista andaluza. Durante el ensayo previo al espectáculo, la cantante confirmó que cancelaba su show debido a las malas condiciones técnicas que ella y su equipo se habían encontrado. Entre las quejas destacaban fallos en el sonido, iluminación deficiente... Varias horas de trabajo se habían invertido para nada y la cantante decidió dar la cara ante el público y explicar lo que había sucedido: se sentía engañada y no pensaba dar un show de mala calidad para que la gente dijera que cantaba mal.

«Yo me he hecho mi viaje de Madrid a Alicante, hasta aquí Villajoyosa encantada para poder ofrecer el mejor concierto con mi equipo. Pero hay unos mínimos. Si yo vengo aquí y me toman el pelo, no puedo. He tragado mucho pero hay unos límites. Y yo hoy he puesto unos límites. Ya no puedo más. Hay que respetar a los artistas y si no que no nos contraten. Y si no que traigan a gente que se adapten a lo que podéis pagar, a lo que el ayuntamiento puede pagar. Pero no puede ser que se diga que sí y lleguemos aquí y nos comamos nosotros el marrón y tengamos que hacer el concierto mal sin que sepáis que está pasando. Si doy mal el concierto, no sabéis lo que hay detrás y decís que mal canta la Fergó, vaya sonido de mierda. Y nosotros no tenemos culpa. Lo siento Villajoyosa, ojalá esto se pueda arreglar en un futuro si queréis que vuelva y si no gracias por haberlo intentado pero esta noche pongo los límites. Ya no puedo más», se escucha decir a la intérprete en un vídeo compartido en las redes sociales.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Villajoyosa de momento no se ha dado una versión ni un comunicado intentando explicar lo sucedido. Quien sí lo ha hecho ha sido la propia Nuria Fergó que ha lamentado, una vez más, lo vivido el pasado 7 de junio:

«Desde hace semanas se firmó un contrato en el que se detallaban unas necesidades técnicas mínimas indispensables para poder realizar el espectáculo en condiciones adecuadas. Sin embargo al llegar al recinto tanto mi equipo como yo, nos encontramos con que dichas condiciones no se cumplían.

Durante varias horas, todo el equipo técnico trabajó incansablemente intentando buscar soluciones para sacar adelante el concierto. Pero muy a nuestro pesar ha resultado imposible garantizar la calidad necesaria para ofrecer el espectáculo que el público merece.

Siento profundamente las molestias que esta situación haya podido ocasionar a todas las personas que tenían la ilusión de acompañarnos esta noche. Espero poder reencontrarme muy pronto con el público de Villajoyosa en mejores circunstancias y con toda la música que teníamos preparada para compartir.

Gracias por vuestra comprensión y por todo el cariño.

Con todo mi respeto.

Nuria Fergó»

Temas

Villajoyosa