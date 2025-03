Nuevos datos sobre la sorprendente intervención de Paola Olmedo

El Norte Viernes, 21 de marzo 2025, 17:37 Comenta Compartir

Paola Olmedo, la que fuera mujer de José María Almoguera, se ha sometido a una operación en la Seguridad Social de un grave problema que tenía en la boca y que le afectaba en distintos aspectos de su día a día, pero que podía terminar incluso en sordera y otros problemas.

Ha sido una intervención de lo más complicada en la que 'han roto la cara' ya que han tenido que reajustarle toda la zona de la boca para solucionar los problemas que tenía. Las reacciones no se han hecho esperar y el primero de todos fue Almoguera, que vio la foto en directo cuando todavía no había salido la revista Lecturas y dijo que la vio muy guapa. Por su parte, Carmen Borrego se pronunciaba en 'Vamos a ver': «Yo sabía que se había operado pero no la había visto. Yo me alegro por ella porque sé que ella llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto en una lista de espera para poderlo hacer porque realmente ella tenía una malformación y no seré yo quien se meta con nadie que se mejore. Me alegro porque creo que aunque todavía está hinchada y tendrá que cambiar, a la larga se va a alegrar mucho», decía la colaboradora.

Claves de la operación

Ahora también ha hablado Álvaro Sada, uno de los cirujanos del Hospital de La Paz que intervino a Paola Olmedo y que ha dado las claves del resultado y de lo que falta por solucionarse con el paso de los días «Mira que le dije que esperase un poco más porque sigue inflamada pero no tiene parálisis de nada, simplemente tiene el lado derecho un poquito inflamada, pero va a sonreír perfectamente. De hecho, la he visto hoy y sonríe perfectamente», decía haciendo alusión al labio que tantas personas han comentado.

«Los dientes están en la misma posición pero al equilibrar el maxilar y avanzar la mandíbula tiene una sonrisa simétrica, con una exposición del incisivo y una longitud del labio como tiene que ser. Esa es la parte que se simetriza y se hace más estética de la cirugía, pero ese no es el motivo. Todavía no abre la boca bien. Le hemos desmontado la cara completamente, tanto el maxilar, como la mandíbula como el mentón, con lo cuál luego tarda mucho. Hay un proceso de fisioterapia», concluía al respecto.

Almoguera habla de la entrevista en sí

Al conceder una exclusiva en la que mostraba su nuevo rostro, Paola Olmedo también habló de algunos aspectos de su vida que, irremediablemente repercutían en José María Almoguera, como el hecho de que dijera que «quería una relación con un hombre bastante maduro». Ha sido en 'TardeAR' donde él se ha pronunciado: «No me afecta, ella podrá elegir la persona con la que quiera estar. Ella quiere estar con ese tipo de persona. Yo no me considero inmaduro para nada. Se ha visto perfectamente dos meses dentro de una casa, creo que no se ha visto ningún signo de inmadurez, pero es su forma de pensar y no la comparto. Me alegro que solo pueda decir eso malo de mí».

Por último, Olmedo también ha dicho que Almoguera quizás no ve a su hijo todo lo que debería pero él ha explicado la situación de forma clara: «Con el tema de las prioridades me parece que está equivocada. Mi prioridad en mi vida es mi hijo y siempre que tengo la oportunidad estoy con él. Ahora según salga de aquí me voy a verle porque es el Día del Padre y creo que en ese aspecto no está acertada. No me molesta porque ella realmente no ve el tiempo que yo paso con mi hijo. Yo le recojo de la guarde, ella le recoge y no lo sabe. Ella puede decir lo que quiera y ella no me tiene que decir a mí cómo actuar».

