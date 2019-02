Vicky Martín Berrocal ya lo avisó hace unas semanas. «Estoy feliz junto a un hombre», dijo la diseñadora sin entrar en más detalles. Pero la revista 'Diez minutos' la ha pillado 'in fraganti' a la salida de un restaurante. En las fotografías, la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' se muestra en actitud muy cariñosa con un empresario portugués con el que lleva saliendo varios meses y con el que no descarta casarse en el futuro.