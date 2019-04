Así es la nueva novia de Kiko Matamoros: 40 años más joven que el colaborador de 'Sálvame' El ex de Makoke rompía hace apenas una semana con Cristina Pujol, con quien iba a casarse en el mes de junio EL NORTE Miércoles, 24 abril 2019, 09:30

Kiko Matamoros estrena novia. Tras conocerse la semana pasada que el colaborador de 'Sálvame' había roto su relación con Cristija Pujol, con quien planeaba casarse el próximo mes de junio, la revista 'Diez Minutos' ha publicado en exclusiva unas imágenes de Matamoros paseando por Madrid con una joven paseaban en una actitud muy romántica.

Matamoros ni confirma ni desmiente su nueva ilusión, pero hace un par de días publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Marta López Álamo, su novia, y hacía estallar la polémica.

«La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla», escribía junto a una instantánea en la que la modelo posa en una playa con un bikini color rojo. «No me parece muy normal que una chica de 21 años esté con alguien de 62 que perfectamente podría ser su padre, pero si son felices y es un amor sincero y no es interesado, pues disfrutadlo», escribe un usuario. «A ver cuánto aguantas esta vez», espeta otro. Han sido muchos los que se han pronunciado al respecto, pues la publicación ya suma casi 700 comentarios.