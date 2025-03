El novio de Jennifer Garner le da un ultimátum a Ben Affleck A John Miller no le habrían gustado las imágenes en las que se les ve a ambos actores en actitud cómplice, según reveló 'Page Six'

Jennifer Garner ha recibido el ultimátum de su pareja, John Miller, quien se habría enfadado debido a su acercamiento con Ben Affleck en las últimas semanas. Según reveló en exclusiva 'Page Six', el CEO de CaliBurger considera que el actor «cruzó la línea» tras ser captado en actitud cariñosa con su novia al abrazarla por la cintura en el cumpleaños de su hijo Samuel.

«John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean buenas y siente que son una falta de respeto a su relación», declaró una fuente cercana al medio estadounidense y aseguró que no dudó en hacerle saber su incomodidad a Jennifer: «Le dio un ultimátum: no quiere volver a ver algo así o no tendrá más opción que alejarse», sentenció.

El confidente también se refirió a la dinámica familiar que hay entre John , Ben y Jennifer: «John no quiere compartir a Jen y hay una división cuando se trata de Ben. No cree que vayan a volver, pero le resulta difícil lidiar con el apoyo que ella le ha brindado tras su separación de Jlo».

No es la primera vez

No es el primer roce entre Miller y la amistad entre los actores. En su momento, su círculo cercano comentó que el empresario no ha estado «entusiasmado» con el tiempo que Jennifer y Ben han pasado juntos en los últimos meses: «Su creciente vínculo se está volviendo demasiado fuerte cuando Ben pasa todas las fiestas con ellos, como Navidad y Acción de Gracias» y añadieron que «John se siente como un tercero en discordia».

Todo se inició hace unas semanas, cuando unas fotografías de las estrellas compartiendo risas juntos durante el cumpleaños de su hijo hizo saltar las alarmas sobre una posible reconciliación entre ambos. Además, un informante reveló a 'Page Six' que a Ben Affleck «le encantaría tener otra oportunidad» con la madre de sus hijos y aseguró que «definitivamente [Ben] estaría abierto a darle otra oportunidad a Jen, si alguna vez llega el momento adecuado». Sin embargo, la fuente también resaltó que Ben «respeta la relación de Jen con John y nunca se interpondría entre ellos».

Por otro lado, una persona del círculo cercano de Ben declaró al 'Daily Mail' que Jennifer «es el amor de su vida», declaraciones que emocionaron a sus seguidores pero que no fueron bien tomadas por la actual pareja de la intérprete de 'El sueño de mi vida'. Ante lo sucedido, un amigo de la actriz desmintió los rumores y aseguró que ella es completamente feliz con John y agregó que «el sentimiento no es mutuo por parte de Jen». «Tiene una excelente relación de crianza compartida con Ben, y así están las cosas por su parte en este momento», aclaró.

