Noelia Núñez pasa a ser colaboradora de Nacho Abad en el programa 'En boca de todos'

La exdiputada del PP Noelia Núñez, que dimitió este miércoles tras saberse que falseó su currículum, se incorpora como colaboradora al programa 'En boca de todos' de Cuatro

El programa 'En boca de todos' ha anunciado el fichaje de Noelia Núñez, un día después de que esta presentara su dimisión como diputada del PP al saberse que falseó su currículum. La política pasa a ser colaboradora del programa que conduce Nacho Abad en Mediaset. Así lo ha desvelado el propio presentador este jueves 24 de julio mientras entrevistaba a la exdiputada madrileña. Núñez ha roto su silencio en el magacín de Cuatro y es ahí donde se le dará cabida, ahora que ha abandonado su escaño en el Congreso por esta polémica cuestión.

Durante su prsentación, Abad ha anunciado que el debut de Noelia Núñez como colaboradora estaba previsto para este miércoles, mismo día del escándalo, y que se aplazó porque el programa tuvo como invitado a Alberto Núñez Feijóo. «Tú sabes que ayer te estrenabas como colaboradora de este programa, pero vino Alberto Núñez Feijóo y no se pudo», le ha dicho el comunicador.

No obstante, Abad le ha hecho saber que la oferta seguía en pie, siempre y cuando los estudios le permitan participar en la tertulia que modera. «Yo, encantada», ha respondido la conservadora, que mientras ha sido diputada del PP ha participado en varias tertulias de televisión incluido 'Todo es mentira', de la misma cadena.

Sus mentiras

Sobre las mentiras que aparecían en el currículum de Noelia Núñez en distintas páginas oficiales, la exdiputada del PP ha insistido en que cometió «un error» al rellenar la ficha del Congreso y que sólo ahí se equivocó al no especificar que no había terminado las carreras. Lo cierto es que en su perfil en la Asamblea de Madrid también aparecían las mismas titulaciones, sin esa especificación.

De hecho, ya la exdirigente del PP ha puesto el foco en la web del Ayuntamiento de Fuenlabrada, como ejemplo de que ahí sí estaban especificados estudios: «Eso está escrito por mí y lo pongo todo tal como es. En ningún momento pongo que soy graduada ni que he finalizado mis estudios. El error viene, y por eso he presentado la dimisión, en la página web del Congreso porque da a entender que he finalizado los estudios». La realidad es que en la web municipal tampoco especifica que no tiene el Doble Grado.

En el resto de la entrevista, Abad ha cumplido la máxima que le ha comentado al iniciar su encuentro: «Yo no voy a colaborar en un linchamiento, seas del PP o seas del PSOE. Tengo una amiga que sufrió tanto, que me da pena que la gente sufra», le ha dicho el presentador.