Nika, durante su actuación en el programa 'Fiesta'. Telecinco

Nika denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de un productor musical

La cantante presentó en el programa 'Fiesta' su último single 'Susi Okama'

El Norte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:25

Nika se hizo popular tras su participación en 'Operación Triunfo 2'. Pero, además de suponer un trampolín para su carrera musical, también se dio cuenta que la industria musical era una auténtica selva. Durante su visita al programa 'Fiesta' confesó que sin duda fue el peor momento de su vida: «Cuando era más joven y empecé en la industria yo era mucho más radical, si veía algo que no me gustaba era tajante. Pero en los últimos años de mi vida han pasado cosas graves que me han hecho pasar por un estado de angustia, estaba desamparada en un momento en el que tenía que renacer de nuevo. Acababa de separarme, mi madre había fallecido... y no entiendo cómo puede haber gente que se aproveche de esa situación. Cuando empecé a sacar la cabeza comenzaron a llegar a mi vida productores y otras personas impresentables que me colocaron en situaciones muy complicadas».

Para ayudarle a explicar lo que le había sucedido, Emma García lanzaba una frase lapidaria: «Que puedas estar necesitada de trabajar no significa que por ello tengas que acostarte con nadie».

Nuevo single

'Susi Okama' es la canción en la que Nika ha volcado sus emociones y en la que, con la ayuda de Alberto de Miss Cafeína, ha denunciado la situación que viven muchas mujeres dentro no solo de la industria musical, si no es otros muchos escenarios profesionales.

