Natasha Allen fallece a los 28 años

Después de una dura lucha contra un sarcoma sinovial, un tipo de cáncer poco común y altamente agresivo, Natasha Allen ha fallecido a los 28 años. Su familia confirmó la noticia, y la han querido recordar como un ejemplo de fortaleza y determinación.

La influencer fue diagnosticada en 2020 con un sarcoma sinovial en estadio 3, que inicialmente se detectó como un tumor maligno en la rodilla. Después de someterse a diferentes tratamientos, incluidos ciclos de quimioterapia, sesiones de radioterapia y varias cirugías, y a pesar de todos los esfuerzos médicos, la enfermedad reapareció y se extendió a sus pulmones, llegando a alcanzar el estadio 4, aunque en 2021 logró una breve remisión, el cáncer regresó con más fuerza.

Documentada experiencia en las redes

Lejos de contar su proceso, Natasha decidió documentar su experiencia en TikTok e Instagram, donde consiguió reunir a más de 220.000 seguidores. En sus publicaciones compartía reflexiones sobre la vida, la enfermedad y la importancia que supone en estos casos mantener una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles.

Uno de los mensajes que más impacto generó entre sus seguidores fue su convicción de que, pese tener solo un 15% de probabilidades de sobrevivir cinco años, ella sería la excepción. Su franqueza y su espíritu de lucha convirtieron sus redes sociales en un espacio de apoyo y motivación para miles de personas que atravesaban situaciones similares.

Su familia ha comunicado que los fondos recaudados a través de la campaña de GoFundMe, que inicialmente estaban destinados para cubrir sus tratamientos médicos, serán ahora utilizados en proyectos de investigación sobre el sarcoma sinovial. Con este gesto, buscan que la historia de Natasha ayude a mejorar el conocimiento y las opciones de tratamiento para esta enfermedad rara.

