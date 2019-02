Nacho Vidal reaparece tras publicarse que habría contraído el VIH El actor porno más famoso de España ha vuelto a las redes sociales tras más de dos semanas de silencio EL NORTE Jueves, 28 febrero 2019, 09:39

Desde que hace dos semanas saltase la noticia que Nacho Vidal habría contraído el VIH, el mundo del cine porno se puso en alerta. Todas las producciones de cine para adultos se paralizaron para que los actores que hubiesen compartido escena con el actor se sometieran a la prueba de VIH que determinase si habían sido contagiados, según adelantó la web 'El Nacional.Cat'. A pesar de que su madre se empeñó en negar la noticia: «Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH», le dijo a 'Jaleos', las alarmas no se apagaron.

Hace un día, el actor porno más famoso de España volvía a las redes sociales, tras más de dos semanas de silencio, y publicaba una imagen en su perfil de Instagram en la que parecía no importarle nada los comentarios sobre su supuesta enfermedad.

Los comentarios en la fotografía no han tardado en llegar. «¿Negativo entonces?», «Cuídate» o «Recuerda Nacho que lo mejor sería decir la verdad de una vez porque si fuera cierto más adelante la enfermedad sale a flote y te empezarías a poner muy flaco», fueron algunos de los polémicos comentarios que se podían leer en redes sociales.