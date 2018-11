Multitud de felicitaciones para Kendall Jenner por su cumpleaños Kendall Jenner. / Instagram La familia de la modelo ha publicado en las redes sociales varias fotografías de la modelo para felicitarla por su 23 aniversario EL NORTE Martes, 6 noviembre 2018, 13:43

Kendall Jenner ha recibido multitud de felicitaciones de sus seguidores por su cumpleaños y, sobre todo, por parte de su familia que se han dedicado a publicar varias fotografías de la joven en sus distintas redes sociales.

«Estoy muy orgullosa de todo lo que haces y de la hermosa mujer que eres. Estoy más que orgullosa de llamarte hija mía. ¡Feliz cumpleaños bebe!», escribía Caitlyn Jenner junto a una tierna imagen de Kendall cuando era bebé. «res la chica más amable, dulce, amorosa y especial del mundo y tienes el corazón más grande. Estoy más que bendecida de ser tu mamá y le agradezco a Dios todos los días por el privilegio de pasar mi vida contigo», dijo su madre Kris Jenner junto a un collage con fotografías de ambas.

Sus hermanas también le quisieron dedicar unas palabras «¡Nunca he conocido a un ser humano más dulce o más bonito y a alguien que se divierta tanto en la vida! ¡Espero que obtengas todo lo que siempre has soñado para tu cumpleaños porque lo mereces! Estoy muy feliz de que seas mi hermana», escribía Kim Kardashian, mientras que Kylie Jenner la felicitaba: «¡Feliz cumpleaños a mi pareja en el crimen, mi mejor amiga, mi hermana!». Por su parte, Khloé Kardashian le escribía: «Algunas personas no son tan afortunadas como nosotros, no todos pueden tener una hermana y no todos tienen el amor y el vínculo que todas los hermanas tenemos entre nosotros. ¡Benditas somos! ¡Todos te celebramos hoy y todos los días! Deja que tu confianza siga brillando y nunca seas nadie más que tú misma. Eres perfecta en todos los sentidos».

Kendall Jenner optó por celebrar su cumpleaños junto a un grupo de amigas en Nueva York, entre las que se encontraba Bella Hadid, según publica Bekia.