La muerte del marido de Raquel Sánchez Silva pudo no ser un suicidio La Audiencia Nacional de Madrid ve indicios de que el fallecimiento de Mario Biondo pudo ser homicidio

El Norte Lunes, 6 de octubre 2025, 16:33

12 años después de la extraña muerte del cámara italiano Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, la Audiencia de Madrid comunica que el fallecimiento pudo no ser un suicidio, como se dijo en un principio, si bien el tribunal no ha aceptado el recurso de la familia al considerar que es «cosa juzgada».

Aquella muerte ocurrió un 30 de mayo de 2013 y ahora la Audiencia Nacional ha reconocido que ve indicios de que el fallecimiento del que fuera marido de la presentadora quizá pudo no haber sido un suicidio, tal como ya exponía en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que señaló el homicidio como probable causa del fallecimiento.

El cadáver del primer marido de Raquel Sánchez Silva fue encontrado en su casa de Madrid. Estaba colgado de una estantería. En su día, los expertos en criminalística determinaron que su fallecimiento fue un «suicidio por ahorcamiento por asfixia mecánica», pero la familia del cámara de 'Supervivientes' nunca se lo creyó. Su tesis: fue asesinado.

El documental de Netflix

Tras años de olvido, en agosto de 2023 Netflix emitió un documental compuesto por tres capítulos que reconstruía los últimos días en la vida del marido de Raquel Sánchez Silva. No contó con el beneplácito de los padres de Biondo, Santina D'Alessandro y Pippo Biondo. Renunciaron al saber que en la producción del filme se encontraba el exrepresentante de la viuda, Guillermo Gómez Sancha.

Antes y después del documental, la familia siguió peleando por defender sus tesis. Solo habían pasado siete meses después del entierro de Mario Biondo cuando su cuerpo fue exhumado para volver a ser analizado. Entonces, dos fiscales viajaron hasta Madrid para interrogar a todos los testigos implicados en el caso.

Mientras el caso volvía a la vida, se contrataron a dos forenses que sentenciaron que por cómo se encontraba el cuerpo, «sería incompatible con un posicionamiento voluntario en el ámbito de una dinámica suicida y las fuerzas físicas en juego no habrían permitido que la cabeza apareciese en la posición en que se encontró«.

Pero la Audiencia Provincial cerró el caso en junio de 2016. Sin embargo, la familia de Mario Biondo no se rindió y logró que en 2018 el cuerpo volviera a exhumarse por segunda vez para una tercera autopsia, llevada a cabo en el Instituto Anatómico del Policlínico de Palermo. Casi un año después los profesionales que trabajaron en ella sentenciaron que el marido de Raquel Sánchez Silva no se quitó la vida de forma voluntaria y determinó que el homicidio doloso como causa del fallecimiento.

Una investigación privada

Fue entonces cuando con la ayuda de Óscar Tarruella, expolicía judicial y perito criminal, iniciaron una investigación privada a cargo de una agencia de detectives contratada. Y se conocieron nuevos detalles días antes del estreno del documental de Netflix. Por ejemplo, que un testigo cercano al entorno de la viuda manifestó que «Raquel practicaba juegos de autoasfixia erótica».

Ahora la Audiencia Nacional de Madrid acaba de dictaminar que «se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida». No obstante, desestiman el recurso de apelación por ser «cosa juzgada».

«Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato», ha indicado Leire López, letrada de Vosseler Abogados, representante legal de la familia de Mario Biondo.

La familia de Mario Biondo ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Paralelamente a estos recursos, también se hará una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante «la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas», según han indicado los abogados.