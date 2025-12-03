Muere repentinamente a los 26 años el rapero Poorstacy, amigo de Travis Barker
El marido de Kourtney Kardashian, junto a quien grabó varias canciones, le ha homenajeado compartiendo un vídeo en redes sociales
E. N.
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:37
El rapero estadounidense Poorstacy ha muerto de forma súbita e inesperada a los 26 años, según han confirmado las autoridades del condado de Palm Beach (Florida).
El músico se encontraba en un hotel de Boca Raton, donde llevaba alojado unos diez días junto a una mujer y un menor, cuando sufrió un «episodio médico de urgencia» y fue trasladado a un hospital local. Allí se confirmó su fallecimiento la mañana del sábado 29 de noviembre, aunque por ahora no se ha difundido la causa exacta de la muerte.
Cantante de emo-rap
Poorstacy era una figura reconocida dentro de la escena emo-rap y realizó varias colaboraciones con Travis Barker, el batería de Blink-182 y esposo de Kourtney Kardashian, que le dieron gran visibilidad. Entre esas colaboraciones figuran las canciones 'Nothing Left', 'Hills Have Eyes' y, sobre todo, 'Choose Life', incluida en el disco 'The Breakfast Club', que alcanzó una amplia repercusión.
Amigo de Travis Barker
Barker rindió homenaje al artista compartiendo en su Instagram un vídeo de ambos grabando un videoclip y otro en el escenario; acompañado del texto, junto a un emoji de corazón roto, «Descansa en paz, nunca te olvidaremos».
El rapero, cuyo nombre real era Carlito Junior Milfort, nació el 15 de marzo de 1999 en Palm Beach. Su padre le enseñó varios instrumentos de pequeño y, ya siendo adolescente, se volcó en la escena local de metalcore y en el circuito underground de hip-hop en Miami. Pronto empezó a tocar en directo con su banda en los ambientes locales de heavy metal, punk rock y rock gótico.
Salto a la fama desde SoundCloud
Poco después comenzó a subir su música a internet, sobre todo a SoundCloud, inicialmente bajo distintos alias como Lito Xantana, Vizion y Scarybrats, hasta que finalmente adoptó el nombre artístico Poorstacy en referencia al skater Stacy Peralta. Su carrera despegó en marzo de 2019, cuando su tema «Make Up» acumuló 35.000 reproducciones en SoundCloud en un solo día.
Nominado a un Grammy
Publicó dos álbumes y dos EP, participó en la banda sonora de la película 'Bill & Ted Face the Music' (por la que fue nominado al Grammy); y su tema más reciente, 'Nothing Belongs to You', salió el pasado julio.
Milfort contaba con casi 500.000 oyentes mensuales en Spotify, su música mezclaba emo-rap con punk-rock e incluso heavy metal, y entre sus influencias citó a artistas como Billy Idol, XXXTentacion, The Kooks, The Strokes, My Chemical Romance y Slipknot, así como películas como 'V de Vendetta', 'Trainspotting' y 'Halloween'.
En el ámbito personal, Milfort afrontó un proceso judicial tras ser arrestado en 2023 por cargos de agresión y negligencia infantil. El arresto se produjo después de un altercado doméstico en una vivienda de Coral Springs (Florida) que derivó en un enfrentamiento con las autoridades. No obstante, el caso fue archivado y todos los cargos fueron desestimados en 2024.