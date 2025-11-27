Muere el modelo y actor Ethan Browne, hijo del cantante Jackson Browne Por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento

Ethan Browne, modelo, actor y músico, e hijo del cantante estadounidense Jackson Browne, ha fallecido a los 52 años por causas que, por el momento, se desconocen. Según informó el propio intérprete de 'Running on Empty', en su página de Facebook, Ethan falleció en la mañana del martes. «Con profundo pesar, informamos de que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su domicilio y falleció», indica el mensaje.

«Pedimos privacidad y respeto para la familia en estos momentos difíciles. No hay más detalles disponibles por el momento», agrega.

Según publica The Hollywood Reporter (THR), Ethan trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizrahi. También participó en la película de 1995 Hackers, protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. Su carrera como actor incluye trabajos en la película de 2004 'Raising Helen', protagonizada por Kate Hudson, y en la serie de televisión 'Birds of Prey'.

Ethan también siguió los pasos de su padre en la música, formando el dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El grupo lanzó su álbum debut, 'Right Before Your Eyes', en 2022.