Muere el cantautor Pablo Guerrero, a los 78 años de edad El artista, referente de la canción protesta en España, deja tras de sí una trayectoria de más de medio siglo marcada por la defensa de la libertad y la democracia

Pablo Guerrero, uno de los grandes referentes de la canción protesta española, ha fallecido este martes en Madrid a los 78 años. El cantautor extremaño deja tras de sí una trayectoria de más de medio siglo marcada por la defensa de la libertad y la democracia. Su tema más emblemático, 'A cántaros', se convirtió en un himno durante la Transición gracias a su mensaje de esperanza y renovación.

A raíz de su muerte, el Ayuntamiento de Esparragosa de Lares, municipio natal de Guerrero, ha decretado tres días de luto oficial. Asimismo, el consistorio está a la espera de la familia del cantante para ofrecerle el palacio consistorial para la capilla ardiente, «si así lo desea», ha señalado el alcalde, Benito García.

Nacido el 18 de octubre de 1946, en el seno de una familia de agricultores, Guerrero se formó como maestro en Sigüenza y más tarde estudió Filosofía y Letras en Madrid. Su pasión por la música nació a los 16 años, cuando recibió su primera guitarra. Muy pronto comenzó a componer inspirado por el folclore extremeño, así como por el poeta Federico García Lorca y el cantante Leonard Cohen.

En 1969, con solo 23 años obtuvo el premio a la mejor letra en el Festival de Benidorm con 'Amapolas y espigas'. Poco después fue fichado por la discográfica Acción, donde inició una carrera en la que exploró distintos géneros, desde el folk de raíz y la canción de autor hasta el jazz, el flamenco y el pop-rock.

En 1972 publicó 'A cántaros', un disco de ruptura cuya canción homónima marcó a toda una generación y que es recordada por su letra «Tiene que llover».

Obras de autor

Guerrero grabó en 1975 un álbum en directo en el teatro Olympia de París, consolidando así su prestigio en Europa. Ese mismo año participó en La cantata del exilio: '¿cuándo llegaremos a Sevilla?', que no se estrenaría hasta 1978, y en los siguientes experimentó con nuevas sonoridades en trabajos como 'Porque amamos el fuego' (1976) y 'A tapar la calle' (1977).

Durante los 80 y 90, su música se abrió al pop, al jazz y a influencias étnicas, con discos como 'El hombre que vendió el desierto' (1988) y 'Toda la vida es ahora' (1992). Posteriormente, llegaron trabajos como 'Luz de Tierra' (2009), un homenaje a quince poetas extremeños contemporáneos, y 'Lobos sin dueño': (Antología personal - 40 años de 'A cántaros' 1972-2012), un disco-libro que publicaría en 2013. También colaboró con artistas de otras generaciones, como el rapero Nach, con quien grabó en 2014 el tema 'Tiempo, dame tiempo'.

Su último trabajo, 'Y volvimos a abrazarnos', apareció en 2021 como una despedida creativa en la que compartió escenario con músicos de distintas sensibilidades.

Además de su carrera musical, Guerrero desarrolló una sólida faceta poética, con obras como 'Tiempo que espera' y 'Los rastros esparcidos'.

Reconocimientos

A lo largo de su vida, Guerrero recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, la Medalla de Extremadura y la Medalla de Oro de Bellas Artes, que destacaron su aportación y su influencia en la memoria cultural de España.

El mundo de la música ha despedido con honores al cantautor. El artista Ismael Serrano ha admitido estar «desolado» y ha descrito a su compañero como «una persona maravillosa». Su compañero y amigo, Miguel Ángel Gómez Naharro ha señalado que sus poemas y canciones «seguirán estando con nosotros. Vuela alto querido amigo», ha señalado en un texto en Instagram.

Guerrero se definía como «un poeta que canta», que «veía la lluvia como una metáfora de la evolución del ser humano y de la sociedad: siempre es un comienzo nuevo de la vida», según explicó en una entrevista con EFE en 2021.