Muere Jimmy Cliff, considerado como uno de los padres del reggae El músico ha fallecido a los 81 años tras sufrir una convulsión que derivó en una neumonía

El Norte Martes, 25 de noviembre 2025, 11:55

Jimmy Cliff, representante inolvidable de la música reggae, ha fallecido a los 81 años por una convulsión seguida de una neumonía, según ha anunciado su mujer, Latifa Chambers, en las redes sociales del artista. Aunque su influencia fue reconocida por artistas como Rolling Stones, Elvis Costello, Annie Lennox o Paul Simon y, tras 60 años de carrera, Cliff murió afirmando que seguía persiguiendo su «mejor canción». La «Leyenda», como le ha llamado su esposa, ha fallecido rodeado de sus seres queridos:

«Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida de neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él. A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apreció a todos y cada uno de los fans por su amor», ha dicho en una sentida y difícil publicación.

«También quería dar las gracias al Dr. Couceyro - continúa - y a todo el personal médico, ya que han sido de gran apoyo y útiles durante este difícil proceso. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos. Espero que todos puedan respetar nuestra privacidad durante estos tiempos difíciles. Más información se proporcionará más adelante. Nos vemos, Leyenda. Latifa, Lilty y Aken», concluye la esposa del cantante.

Al enterarse de su fallecimiento, sus fans han recordado sus primeras canciones como 'Time Will Tell' o 'Going Back West' y también el impacto que su música provocó en Jamaica, a la que llevó la «fama y la grandeza». De igual forma, le han deseado que, esté donde esté, pueda tocar los grandes éxitos de este género junto a Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Livingston, Majek Fashek, Lucky Dube, Raskimono, Jacob Miller, Jo Mersa y «otros wailers».