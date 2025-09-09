Muere Juan Ortelli, un referente de las batallas de gallos, a los 43 años El exdirector de la revista 'Rolling Stone' y leyenda del 'freestyle' fue jurado de competiciones como El Quinto Escalón y BDLG (Red Bull)

Uno de los familiares de Juan Ortelli fue el encargado de dar la noticia: «Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional».

Así comunicaba el fallecimiento del exdirector de la revista 'Rolling Stone' en Argentina, de 43 años de edad, todo un referente de las batallas de gallos. La noticia ha conmocionado a numerosas personalidades de la cultura, sobre todo del país sudamericano. Duki ha escrito en sus redes: «Gracias por el amor y el apoyo a la cultura y cada uno de los artistas que estamos en ella, gracias por esos consejos de hermano mayor cuando estábamos arrancando, y gracias por la confianza ciega que siempre le tuviste al movimiento de nuestro país, que en paz descanses, gracias por todo». Por su parte, La Joaqui ha publicado: «Que siempre sea siempre».

Emmanuel Horvilleur, por su parte, ha dejado un sentido texto: «Abrazo a su familia y amigos. Lamento mucho esta noticia. Gran persona Juan… Nos quedará mucho pendiente». También Dante Spinetta, que ha escrito junto a un emoji de corazón: «QEPD, amigo».

Juan Ortelli, periodista musical, fue jurado de competiciones como El Quinto Escalón y BDLG (Red Bull) y, este año, había hecho su debut como miembro del equipo de jueces en la Freestyle Master Series (FMS) de Argentina.