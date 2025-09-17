Muere José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex

D. M. B Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Jose María Castellano (A Coruña, 1947), primer consejero delegado de Inditex, ha fallecido a los 78 años en Madrid. El gallego fue mano derecha de Amancio Ortega, y su carrera avanzó sin una gran exposición pública, pero con una dilatada trayectoria.

Este empresario gallego, licenciado en Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago, entró en la empresa textil en 1984; y entre 1997 y 2005 se convirtió en vicepresidente de la compañia y en la mano derecha del propietario de Inditex, lo que forjó entre ambos una gran amistad. Con ambos, y en 2001, la empresa salió a bolsa y en la actualidad es una de las empresas más importantes y con mayor capitalización bursátil del Ibex 35.

Una relación que concluyó en 2005 por varios desencuentros entre ambos, por lo que Castellano se centró en otros proyectos, incluyendo la presidencia del operador de telecomunicaciones ONO desde 2008 y hasta 2014 cuando se venció a Vodafone. Durante este tiempo (2011-2014) también ostento la presidencia de la entidad surgida entre Caixa Galicia y Caixanova. Y ocupó la vicepresidencia de la Voz de Galicia entre 2009 y 2011.

Siempre estuvo vinculado a grandes proyectos empresariales de diferentes sectores. En sus últimos años ejerció de presidente no ejecutivo de Greenalia y, hasta hace pocos meses, formaba parte del consejo de administración de Bimba y Lola.