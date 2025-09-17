El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Castellano junto al entonces presidente, Aznar. Bernardo Rodríguez

Muere José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex

El empresario gallego falleció a los 78 años en Madrid

D. M. B

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:46

Jose María Castellano (A Coruña, 1947), primer consejero delegado de Inditex, ha fallecido a los 78 años en Madrid. El gallego fue mano derecha de Amancio Ortega, y su carrera avanzó sin una gran exposición pública, pero con una dilatada trayectoria.

Este empresario gallego, licenciado en Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago, entró en la empresa textil en 1984; y entre 1997 y 2005 se convirtió en vicepresidente de la compañia y en la mano derecha del propietario de Inditex, lo que forjó entre ambos una gran amistad. Con ambos, y en 2001, la empresa salió a bolsa y en la actualidad es una de las empresas más importantes y con mayor capitalización bursátil del Ibex 35.

Noticias relacionadas

Fallece a los 87 años el empresario segoviano Carlos Herranz Cano

Fallece a los 87 años el empresario segoviano Carlos Herranz Cano

Amusco llora la muerte del nieto de 'El chiripa'

Amusco llora la muerte del nieto de 'El chiripa'

Una relación que concluyó en 2005 por varios desencuentros entre ambos, por lo que Castellano se centró en otros proyectos, incluyendo la presidencia del operador de telecomunicaciones ONO desde 2008 y hasta 2014 cuando se venció a Vodafone. Durante este tiempo (2011-2014) también ostento la presidencia de la entidad surgida entre Caixa Galicia y Caixanova. Y ocupó la vicepresidencia de la Voz de Galicia entre 2009 y 2011.

Siempre estuvo vinculado a grandes proyectos empresariales de diferentes sectores. En sus últimos años ejerció de presidente no ejecutivo de Greenalia y, hasta hace pocos meses, formaba parte del consejo de administración de Bimba y Lola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  9. 9 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  10. 10 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex

Muere José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex