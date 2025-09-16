Fallece a los 87 años el empresario segoviano Carlos Herranz Cano Marqués de Lozoya por su matrimonio con Dominica de Contreras, presidió la Cámara de Comercio e Industria de Segovia

El empresario segoviano Carlos Herranz Cano ha fallecido este martes en Segovia, a los 87 años. Herranz Cano fue una figura clave en el ámbito empresarial y periodístico de la región. Como editor y director del diario El Adelantado de Segovia, entre 1972 y 2011, heredó el legado de su abuelo, Rufino Cano de Rueda, fundador del periódico, y su tío Luis Cano Lozano. Bajo su dirección, el diario local destacó por la defensa de proyectos como la parada del AVE en Segovia o la consolidación de la ciudad como núcleo universitario.

Marqués de Lozoya por su matrimonio con Dominica de Contreras y López de Ayala, Herranz destacó asimismo en la gestión forestal y patrimonial. Desde 1967, trabajó en el pinar de Valsaín, asumiendo funciones de liderazgo en el Servicio Forestal de Patrimonio Nacional. Como ingeniero jefe, dirigió la recuperación de jardines históricos, como los de La Granja, Aranjuez y El Escorial.

Carlos Herranz contribuyó asismimo a la creación de la Federación Empresarial de Segovia (Fes) y la CEOE, donde desempeñó un papel muy activo durante la Transición española. Presidió la Cámara de Comercio e Industria de Segovia, fue vocal del Patronato del Alcázar y de la Fundación Don Juan de Borbón, y recibió numerosas distinciones, como la encomienda de la Orden del Mérito Civil y el título de Empresario Segoviano del Año 2005.

