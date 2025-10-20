El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stacey Hatfield. Instagram

Muere la influencer Stacey Hatfield tras una complicación durante el parto

La joven australiana, de 30 años, era conocida en las redes sociales por su cuenta @naturalspoonfuls, donde acumulaba más de 17.000 seguidores

El Norte

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Stacey Hatfield, influencer gastronómica y nutricionista australiana, falleció el pasado 29 de septiembre después de sufrir una «complicación extremadamente rara» durante el parto, según confirmó su esposo, Nathan Warnecke.

La mujer de 30 años y residente en Melbourne, era conocida en redes sociales por su cuenta @naturalspoonfuls, donde acumulaba más de 17.000 seguidores promoviendo un estilo de vida saludable, libre de toxinas, y compartiendo recetas naturales.

La influencer dio a luz en su hogar a un niño sano, Axel, pero pocos minutos después del nacimiento, su estado se agravó repentinamente. «Lo inimaginable sucedió», relató Warnecke, quien explicó que la causa fue una complicación médica «imprevista y extremadamente rara» que se desencadenó tras el parto.

Tras conocerse la noticia, su familia ha pedido privacidad, a la vez que ha agradecido las muestras de apoyo recibidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  6. 6 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  7. 7 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid
  10. 10 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere la influencer Stacey Hatfield tras una complicación durante el parto

Muere la influencer Stacey Hatfield tras una complicación durante el parto