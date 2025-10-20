Muere la influencer Stacey Hatfield tras una complicación durante el parto La joven australiana, de 30 años, era conocida en las redes sociales por su cuenta @naturalspoonfuls, donde acumulaba más de 17.000 seguidores

Stacey Hatfield, influencer gastronómica y nutricionista australiana, falleció el pasado 29 de septiembre después de sufrir una «complicación extremadamente rara» durante el parto, según confirmó su esposo, Nathan Warnecke.

La mujer de 30 años y residente en Melbourne, era conocida en redes sociales por su cuenta @naturalspoonfuls, donde acumulaba más de 17.000 seguidores promoviendo un estilo de vida saludable, libre de toxinas, y compartiendo recetas naturales.

La influencer dio a luz en su hogar a un niño sano, Axel, pero pocos minutos después del nacimiento, su estado se agravó repentinamente. «Lo inimaginable sucedió», relató Warnecke, quien explicó que la causa fue una complicación médica «imprevista y extremadamente rara» que se desencadenó tras el parto.

Tras conocerse la noticia, su familia ha pedido privacidad, a la vez que ha agradecido las muestras de apoyo recibidas.