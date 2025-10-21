Muere Daniel Naroditsky, el que fuera 'niño prodigio' del ajedrez

El Norte Martes, 21 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Daniel Naroditsky se convertía en 'número uno' del mundo en ajedrez, en categoría masculina de menores de 12 años, en el año 2008. Ahora, 17 años después su familia se ha visto obligada a anunciar, con «gran tristeza», su «inesperada muerte».

En un breve comunicado, publicado en las redes sociales del Centro de Ajedrez de Charlotte, al que pertenecía, la familia de Naroditsky, ha pedido privacidad en lo que considera un momento «extremadamente difícil». «Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, por su felicidad y por la inspiración que nos traía cada día», han señalado.

Daniel, conocido por muchos como 'Danya', nació el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo (California), en el seno de una familia de inmigrantes soviéticos judíos. Su padre, Vladimir, es matemático y su madre, Lena, pianista. Según recuerdan en Chess Base, empezó a jugar al ajedrez con su padre a los seis años y en 2004, con nueve años, ganó su primer campeonato escolar. Al año siguiente repitió y un año más tarde, ganó el campeonato nacional por equipos, de la mano de los San Francisco Mechanics, en la Liga de Ajedrez. En 2007, se convirtió en campeón del mundo sub-12. Con 14 años, se convirtió en el autor más joven de la historia del ajedrez en publicar un libro, 'Dominando el ajedrez posicional', al que le siguió otro, dos años después, 'Dominando los finales complejos'. Se graduó en la escuela Crystal Springs Uplands, en Hillsborough (California) y estudió en la Universidad de Stanford hasta 2019.

A los 18 años, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo nombró a 'grandmaster', el mayor título que un ajedrecista puede alcanzar. Desde 2020 vivía en Charlotte, donde era entrenador de ajedrez y el pasado mes de agosto, su puntuación ELO en ajedrez rápido lo convirtió en uno de los 20 mejores jugadores de esta variante del mundo; también el mismo mes, ganó el Campeonato de Ajedrez Rápido de Estados Unidos.