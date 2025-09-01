El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Padilla con Glenda Umaña. Facebook

Muere Alberto Padilla, periodista estrella de CNN Español

«Falleció de un ataque fulminante del corazón», según ha informado su gran amiga, Glenda Umaña

El Norte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:30

El periodista mexicano, Alberto Padilla, quien fuera uno de los pioneros de CNN en Español y se convirtiera en todo un referente comunicativo, ha muerto a los 60 años en tristes circunstancias. La comunicadora costarricense, Glenda Umaña, ha sido la encargada de confirmar la noticia y también dio a conocer la causa de su inesperado fallecimiento. «Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito. Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón», escribió en sus redes sociales junto a una imagen de ambos.

Padilla presentaba el programa de radio 'A las cinco con Alberto Padilla', en la Cadena Radial Costarricense (CRC), un espacio de análisis económico, político y social de una gran acogida por parte de los radioyentes.

El comunicador llevaba 8 años viviendo en el país donde siempre decía que se sentía en casa. Hoy, la emisora y sus colegas le han despedido con un mensaje muy emotivo: «Tu memoria vivirá para siempre para quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos», lee el sentido mensaje de la emisora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  6. 6

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere Alberto Padilla, periodista estrella de CNN Español

Muere Alberto Padilla, periodista estrella de CNN Español