Muere Alberto Padilla, periodista estrella de CNN Español
«Falleció de un ataque fulminante del corazón», según ha informado su gran amiga, Glenda Umaña
El Norte
Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:30
El periodista mexicano, Alberto Padilla, quien fuera uno de los pioneros de CNN en Español y se convirtiera en todo un referente comunicativo, ha muerto a los 60 años en tristes circunstancias. La comunicadora costarricense, Glenda Umaña, ha sido la encargada de confirmar la noticia y también dio a conocer la causa de su inesperado fallecimiento. «Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito. Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón», escribió en sus redes sociales junto a una imagen de ambos.
Padilla presentaba el programa de radio 'A las cinco con Alberto Padilla', en la Cadena Radial Costarricense (CRC), un espacio de análisis económico, político y social de una gran acogida por parte de los radioyentes.
El comunicador llevaba 8 años viviendo en el país donde siempre decía que se sentía en casa. Hoy, la emisora y sus colegas le han despedido con un mensaje muy emotivo: «Tu memoria vivirá para siempre para quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos», lee el sentido mensaje de la emisora.
