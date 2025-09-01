El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Kim Jong Suk X @SeoulCrushReal

Muere Kim Jong Suk, actor y modelo surcoreano

Por el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento

El Norte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:13

El actor y modelo surcoreano Kim Jong Suk ha muerto de manera repentina a los 29 años de edad. La noticia ha conmocionado a toda una industria musical y de forma especial a los seguidores del género K-pop, un estilo de música coreana que fusiona el pop, hip-hop, R&B y música electrónica.

Según las últimas informaciones, el joven actor y modelo falleció el pasado 4 de junio pero su muerte no se ha dado a conocer hasta este fin de semana por medios locales. Ante el hermetismo con el que se mantienen los detalles sobre el deceso han surgido un sinfín de especulaciones que apuntan hacia el exceso de trabajo que le ha llevado al límite, como a otras grandes estrellas surcoreanas.

Sobre la causa de muerte de Kim Jong Suk, surgieron teorías e informaciones que la familia han calificado como falsas por lo que tomarán acciones legales. Además, los seres queridos del actor han exigido respeto ante el difícil momento que están atravesando por el fallecimiento del modelo.

