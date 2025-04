Montoya y Anita viven un apasionado acercamiento

El Norte Miércoles, 9 de abril 2025, 12:29 Comenta Compartir

La sanción que recayó en Anita y Montoya y que les obligaba a convivir durante 24 horas, tras saltarse las normas, se ha convertido en todo un premio, ya que les ha servido para que, encerrados en un espacio mínimo a solas, hayan dado rienda suelta a sus sentimientos, besándose al caer la noche cuando se disponían a dormir abrazados y creían que no había cámaras grabando el momento. Cada vez más cerca, se dejaban llevar y protagonizaban un apasionado beso. «No hay cámara ¿no?», preguntaba Anita entre abrazo y caricia, minutos antes de exclamar «a ver si voy a volver preñada...».

Un acercamiento definitivo que la pareja ha visto durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', cuando se han sincerado con Carlos Sobera, sin poder contener las lágrimas, sobre lo que ha significado su beso. «La verdad que lo necesitábamos los dos. Al final es como que tengo un apoyo muy grande en la otra playa pero no podemos darnos un abrazo o hablar de cosas pendientes. Nos ha venido muy bien a los dos», ha reconocido Anita. «Lo he vivido con mucha emoción, para mí ha sido una cura emocional, no sabía que la persona que más ansiedad me ha dado en los últimos tiempos iba a ser quién me la iba a quitar. Lo necesitaba porque lo he pasado muy mal. Ahora, estar sintiéndome así de feliz y viendo un apoyo en ella, creo que es lo máximo», confesaba a su vez Montoya.

«Creo que en cinco meses un primer amor no se va, pero también te sirve para aprender. Ella ha tenido sus errores, yo quizás también los míos, pero ella es una buena persona, la quiero también por eso», ha añadido, orgulloso de que «mi Anita está saliendo en Honduras, que la gente sepa que Montoya se ha enamorado de una buena persona». «Me va a tener toda la vida, un primer amor te marca de una forma u otra», ha asegurado, fundiéndose en un abrazo con su exnovia, ambos rotos de emoción.

«Una pequeña familia»

Y es que como ha dejado claro Anita a pesar de los desencuentros que han vivido a raíz de su paso por 'La isla de las Tentaciones', «el cariño nunca se va a romper porque más allá de una pareja, somos una pequeña familia y siempre nos vamos a tener».

«Al final, nadie elige de quién se enamora en la vida y, al igual que dije que el precio que había pagado era muy caro, digo que ahora mi premio es sentirme como me siento, la miro como una amiga y un apoyo», ha reconocido a su vez Montoya.

Las emociones no terminaban aquí, ya que la pareja, nominada esta semana junto a Koldo y a Gala, se enfrentaba a la ceremonia de salvación del barro, en la que en primer lugar Laura Madrueño cortaba las cuerdas llenando de barro al cocinero y a la influencer, que tendrán que esperar al jueves para saber si siguen en el reality.

Quedaban solos Anita y Montoya, que tras darse la mano para desearse suerte, descubrían que el salvado por la audiencia es el andaluz, que eufórico dedicaba unas palabras de agradecimiento a su familia y a sus «flamencos»: «Ya estamos curados, vamos con todo. No gano ninguna prueba, no sé lo que hacemos, pero lo vamos a dar todo. Muchas gracias».

Ahora, la expulsión queda entre Anita, Koldo y Gala, que el jueves se enfrentarán al veredicto final del público.

Temas

Telecinco

Supervivientes