Miri Pérez-Cabrero, en Honduras. Telecinco

Miri Pérez-Cabrero envía un mensaje a la Familia Real tras los rumores de relación con Froilán

La concursante de 'Supervivientes All Stars', tirando del sentido del humor: «Si la Casa Real nos está viendo le mando un saludo al Rey, a la Reina y a las infantas»

El Norte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:00

Miri Pérez-Cabrero vuelve a Honduras pra concursar en 'Supervivientes All Stars 2025' y lo hace envuelta en rumores de relación con Froilán tras ser fotografiados en actitud cómplice y cariñosa este verano en Ibiza. Ante estos rumores, Jorge Javier Vázquez no haya dudado en preguntarle directamente por su posible idilio con el hijo de la infanta Elena nada más arrancar la primera gala del reality este j jueves.

«¿Tengo que llamarte alteza?» ha comentado el presentador entre risas. «Tú me puedes llamar como tú quieras. Si todo lo que dice la prensa fuera verdad yo ahora mismo estaría casada y con tres hijos», ha respondido la influencer con mucho sentido del humor.

Jorge Javier ha querido saber si Froilán podría ir a verla a los Cayos Cochinos para darle una sorpresa, y Miri ha bromeado proponiéndole que «mejor que se lo preguntes tú. Si se lo dices tú, quizás viene».

La exconcursante de 'Masterchef' ha entrado en el juego del presentador y cuando este la ha animado a mandar un saludo a la infanta Elena, su 'suegra', no se ha cortado y se ha acordado de toda la Familia Real: «Si la Casa Real nos está viendo le mando un saludo al Rey, a la Reina y a las infantas».

El padre de Miri, Eduardo Pérez-Cabrero, se ha pronunciado en el plató del reality sobre los rumores de relación de su hija y Froilán, y ha aclarado que «son amigos desde hace mucho tiempo y tienen una relación de amistad. Impresiona cuando hay una amistad un poco diferente, fuera de lo típico». Además, ha confesado que él no conoce «personalmente» al nieto del Rey Juan Carlos.

