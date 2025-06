Un ministro danés sobornó a un diputado para que abandonase su escaño por tener una novia quinceañera

El Norte Martes, 24 de junio 2025, 21:37 Comenta Compartir

El Gobierno danés tampoco se escapa a los escándalos. Acaban de aparecer grabaciones ocultas en las que Lars Løkke Rasmussen, líder de los moderados, ministro de Asuntos Exteriores y exprimer propone a un diputado de su partido, Mike Fonseca, pagarle cerca de 50.000 euros para que renuncie a su escaño antes de que los medios se enteren de que tiene una novia de 15 años.

En el momento de la grabación, noviembre de 2023, Mike Fonseca tenía 28 años. Y precisamente la legislación danesa sitúa la edad de consentimiento sexual en los 15 años, de modo que su relación con la adolescente no era ilegal. Sin embargo, el debate ético y moral está convulsionando todo el país. De hecho, la petición del ministro de Exteriores es una prueba de que el Gobierno sabía que aquello provocaría un escándalo.

Entonces, a finales de 2023, en Dinamarca existía un Gobierno tripartito formado por socialdemócratas, liberales y moderados, que en aquel momento poseía mayoría por un solo diputado. Løkke deseaba que Fonseca cediese el escaño con el fin de mantener el equilibrio parlamentario de acuerdo a sus intereses.

Rasmussen y Fonseca

Según ha informado la prensa danesa, la oferta de 50.000 euros se realizó en un sótano del Hotel Guldsmeden, en Copenhague. Al parecer, Fonseca discutió su eventual salida del parlamento junto a Løkke, quien estaba acompañado por la directora de comunicación de los moderados, Ulla Østergaard, y la secretaria general del partido, Kirsten Munch Andersen.

La transcripción de las cintas es pavorosa. «Lo mejor ahora mismo sería hacer esto sin que nadie se entere jamás», le decía Løkke al díscolo Fonseca, en referencia a la negociación de renuncia de su escaño. «Si lo hacemos ya, la bomba no estallará y no tendremos que lidiar con el hecho de que has violado nuestro código de conducta porque ya habrás dejado el parlamento. Así que estamos de acuerdo en que recibirás tu sueldo durante seis meses», añadía en alusión a los 50.000 euros referidos.

Para añadir más cotas de oprobio, el propio Fonseca fue el autor de la grabación, que entregó posteriormente al medio online 'Frihedsbrevet'. Este diputado preguntaba si esa cantidad suponía una compensación por su marcha. «Sí, sí, sí», afirmaba con toda rotundidad un apurado Løkke. «Hombre, son fondos que no tenemos, pero no importa, no te preocupes, eso es problema mío porque tendré que buscar un dinero que no tenemos», explicaba el ministro.

La conversación proseguía con Fonseca que decía: «No confío en vosotros. Me siento chantajeado. Me siento solo. Me siento manipulado, de verdad que me siento así». En ese momento intervenía la secretaria general del partido, que le reprochaba que estaba «negando la realidad», en alusión a las implicaciones de un político saliendo con una adolescente de 15 años.

«El amor es ciego»

Era el momento de comprobar cómo Løkke se ponía nervioso y alzaba la voz: «Pues arreglátelas tú solo. Que la prensa te destruya. Que tus colegas te destruyan. Es que es de descerebrado total». A lo que Fonseca alegaba: «Sobornarme para que me retire del parlamento...». La irritación de Løkke iba en aumento: «¿Sobornarte? ¿Quién habla de sobornar a nadie? Tú mismo has dicho que sería buena idea dejar el escaño antes de que estalle la bomba. Y hablamos de qué se podría hacer para que puedas irte».

La conversación finalizaba con el rechazo de Fonseca a aceptar la oferta del ministro para taparlo todo. «Ojalá fuera distinto, pero me voy a dar de baja por enfermedad, salgo del partido y me quedo con mi escaño», aseguraba.

Año y medio más tarde, Fonseca continúa sentado en un escaño del parlamento, y cobrando un sueldo, aunque esta vez en calidad de diputado independiente. Y los medios aseguran que sigue con la misma novia. Según él, nunca mantuvieron relaciones sexuales antes de que ella cumplió los 15. Por su parte, la Policía le investigó, pero decidió archivar el caso al concluir que no existía base legal para ir contra él. «Nos amamos... el amor es ciego», afirmó el romántico Fonseca en febrero de 2024 al regresar de su periodo de baja.

Temas

Dinamarca