Miguel Ríos, en 'La Revuelta': «Todavía soy machista, pero estoy aprendiendo»

Miguel Ríos acudía a 'La Revuelta', donde le asegura a David Broncano haber sido un «rockero bueno», no de los que destrozaban instrumentos y habitaciones de hotel, porque «es más fácil romper cosas si eres de The Who, nosotros las guardábamos con mucho cariño».

Durante la entrevista con David Broncano se ha referido de manera tajante a temas como el machismo y el terraplanismo, se ha despedido interpretando su nueva canción, 'En la rampa de salida', y ha anunciado también una nueva gira que será «El último vals».

Miguel Ríos tenía cinco hermanas mayores y ha reconocido que «en nuestra juventud solo podías ser machista» debido a la educación recibida: «Tendríamos que nacer otra vez para quitarnos la educación que recibimos», ha lamentado. «La cama la hacían las niñas porque eso no era de hombres», ha recordado. Sin embargo, no ha sido hasta «muy recientemente» cuando ha abierto los ojos ante esa realidad: «Todavía soy machista, pero estoy aprendiendo».

Además, de esta reflexión, ha aprovechado para mandar un doble mensaje a su «querido Miguel Bosé», a quien ha pedido: «Convéncete, ven aquí, vuelve al redil». Y es que, en su opinión, daría «un juego acojonante», aunque «ahora mismo no creo que venga».

Un disco cambió su vida

Miguel Ríos tenía 15 años cuando dejó de estudiar para empezar a trabajar en unos almacenes en su querida Granada. Fue entonces cuando «un disco de Elvis Presley cambió mi vida. No sabíamos que iba a pasar esto, pero fue la música que cambió el S.XX y estableció una cultura planetaria». Una epifanía que supuso para el rockero el primer paso hacia la emancipación personal: «No tenía ni idea de lo que decía, pero me lo decía a mí» y, aunque «la desilusión fue terrible» al descubrir que las letras «no decían nada», marcó el inicio de la liberación «de seguir al padre y las tradiciones» para pasar a «hacerme cargo de mi propia existencia». Para despedirse del programa, Miguel Ríos ha interpretado su nueva canción, 'En la rampa de salida', primer adelanto de lo que será su próximo disco.