Mercedes Milá habla de la desconocida enfermedad que padece

El Norte Viernes, 7 de febrero 2025, 10:39 Comenta Compartir

Los problemas derivados de la salud mental empiezan a tener una mayor visibilidad en la sociedad. De hecho, son más los rostros conocidos que se atreven a verbalizar la lacra que sufren por culpa de estas enfermedades, que no sólo afectan a su autoestima, sino también a su vida diaria e incluso a su trabajo.

La última en hacerlo ha sido Mercedes Milá durante su entrevista en '59 segundos', el nuevo programa de Gemma Nierga en La 2 de TVE, al que la periodista acudió este pasado miércoles. Allí, la que fuera presentadora durante años de 'Gran Hermano' habló de la terrible afección que sufre y que ha condicionado su día a día durante los últimos años: la depresión crónica. Lo hizo con la intención de visibilizar la lucha y ayudar a todos aquellos que conviven con ello.

«Estoy bien... a ratos», dijo la invitada del espacio de la cadena pública, asegurando que actualmente solamente podía quejarse «del cerebro». No faltó la actualidad en la conversación, aunque el gran tema de la noche fue, por supuesto, la salud mental. A ella se sumó Carlota Corredera, que alabó que Milá fuera una «de las primeras personas que en televisión habló de salud mental» y dijo abiertamente que sufría una depresión.

En aquel momento, contó la presentadora a Nierga, trató de visibilizarlo para ayudar a otra gente que pasara por esa misma situación: «La primera vez que lo dije fui consciente de que iban a decir que 'si a esta, que prácticamente le sale todo bien, resulta que le dan este mazazo... Le pasa como a nosotros'. Y nos sentimos más cerca», explicó la comunicadora.

Depresiones

A pesar de que ha pasado el tiempo, lo cierto es que Mercedes Milá sigue conviviendo a diario con las secuelas de esta enfermedad: «Yo me he quedado con la idea de que aún la tienes por ahí. Esa depresión, esa sombra... yo también, en alguna época, he tenido y he necesitado pastillas. La sensación de que esa nube negra puede volver, es un horror. Y a ti eso te ocurre», comentó Nierga, sumándose a este alegato a favor de la salud.

El primer contacto que tuvo con este trastorno fue a raíz de una ruptura: «A mí me dijeron la primera vez que era por un desamor, le pasa a mucha gente, no pasa nada. Si no tienes más, aquí se queda la cosa», recordó la presentadora, que recayó nuevamente durante su etapa más exitosa en televisión. «Luego tuve la segunda, ya metida en harina con 'Gran Hermano' y se supone que fue por dormir poco, me dijeron, pero también 'no pasa nada'. Pero amigo, como tengas la tercera, ya es una enfermedad crónica. Y ahí estoy yo», contó Milá.

Fue poco después cuando por fin descubrió que lo suyo era un trastorno crónico con el que iba a tener que aprender a convivir: «Podía aparecer y desaparecer en muchos momentos... es como una espada de Damocles que tienes encima de la cabeza siempre. Y sientes como un puñal, como que te aprietan y dices 'ya está aquí está'», contó la invitada de Gemma Nierga.

Tratamiento

Para paliar las consecuencias de este problema de salud, Milá tiene que seguir una medicación a diario, aunque muchas veces no le ayudan: «Tomo pastillas pero a veces no me hacen efecto. Hoy pensaba en eso, no me han hecho efecto y he estado llorando como una idiota muchas horas», desvelaba.

Mercedes Milá nos habla de la depresión crónica que padece con el objetivo de ayudar a otras personas que la padezcan.#59Segundos con @GemmaNierga https://t.co/FN46sh1Y4m pic.twitter.com/gN8e9SfiUK — La 2 (@la2_tve) February 5, 2025

Respecto a los motivos que han precipitado el llanto de la presentadora, esta reveló que habitualmente todos lo que han tenido depresión experimentan la misma sensación: «Lloras por una tristeza, por una melancolía, por una sensación de vacío, de infelicidad, de que toda tu vida no ha servido para nada, que has recorrido un camino que lo ves negro», explicó la invitada de '59 segundos'. «Por eso yo lo digo: quiero que me entiendan, que se solidaricen conmigo para yo solidarizarme con ellos», contó Milá.

Sin embargo, también quiso matizar que esta sensación es en realidad una «mentira»: «Te despiertas por la mañana y vuelves a ser Mercedes otra vez. Hoy tenía los ojos tan hinchados de llorar que me he tenido que poner hielo», concluyó respecto a esta situación.