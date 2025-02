Melody, orgullosa por participar en Eurovisión: «Lo vamos a petar»

El Norte Martes, 4 de febrero 2025, 13:05 Comenta Compartir

Melody acudía este lunes, 3 de febrero, como invitada a 'La Revuelta' después de ganar el Benidorm Fest este fin de semana y, de esta manera, representar a España en el próximo Festival de Eurovisión.

El programa de David Broncano comenzaba haciendo referencia al Benidorm Fest, pero recordado el tema 'Ay, mamá', la canción con la que Rigoberta Bandini que trascendió a su edición como un himno. Y como tal, Inés Hernand lo cantó a viva voz en una fiesta privada posterior a la final del certamen de este año. Mientras entonaba la letra de «no se por qué dan tanto miedo nuestras tetas», la presentadora dejaba ver sus pechos. Un gesto cuyo video acababa haciéndose viral y acompañado de polémica.

Ante el revuelo generado, Sergio Bezos, el colaborador de Broncano, antes de charlar con el público, tomaba la palabra para defender a la presentadora de las críticas. «A por cierto… A Inés Hernand la están vareando muchísimo porque el sábado enseñó el pecho y le están dando por cu…», señalaba Bezos en un tono mucho más serio de lo normal.

🎩 Esa cabeza está maldita, da igual que se ponga, da igual. Da igual si es el sombrero con el que ganó el Benidorm Fest o una gorra de una peña. #LaRevuelta @soyyomelody pic.twitter.com/YapEfle1Vu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 3, 2025

En una breve, pero muy aplaudida reflexión, el encargado de dirigir al público en 'La Revuelta' recordaba que «yo hice lo mismo el miércoles y…», en relación a cuando la semana anterior se quitó la camiseta durante el programa. En su caso, se llevó una gran ovación y ningún tipo de cuestionamiento. «Enseñaste los dos pechos, eh», resaltó también Broncano. «No me han dicho nada», confirmaba Bezos.

No como la presentadora del Benidorm Fest, que sí ha tenido que salir a dar explicaciones en un comunicado en redes sociales. «Me ha parecido muy interesante cómo se ha convertido en debate de los últimos tiempos tener un cuerpo. Desde el tamaño de mis tetas, con originales comparaciones a tablas de plancha y los granos con pústulas, que me han dado hasta un poquillo de ternurilla los emisores de esos mensajes que es muy probable que solamente hayan visto unos pechos a través de una pantalla a lo largo de su vida», señaló Hernand, que no entiende «el revuelo público por el vídeo de un cuerpo mostrado voluntariamente, con alegría, con ligereza, en un entorno amigable, seguro, festivo, que por todos esos vídeos que compartís sin el consentimiento de las mujeres para castigar o humillar».

Melody, en 'La Revuelta'

Como se podía intuir, al final de la noche 'La Revuelta' recibía a Melody, la flamante representante española en Eurovisión.

La cantante de 'Esa diva' quiso aparcar brevemente la diversión para lanzar un mensaje muy solemne. «Me voy a poner seria. Para mí es un sueño total poder representar a nuestro país y me siento super orgullosa. Y lo vamos a petar», expresaba con total seguridad.

Dicho eso, Melody le entregaba a Broncano un regalo, como es tradición. Era un presente muy especial: el sombrero que lucía al principio de la actuación en el Benidorm Fest, en el momento en el que estaba subida en el columpio. La artista señaló la carga emocional del regalo y continuaba explicando el resto del atuendo. «Yo salí desde los aires, llevaba un traje como de látex, era imitación porque soy alérgica».

Ante tal confesión, Grison amagó con hacer una broma, pero la sevillana lo cortó. «No vamos a entrar en eso», zanjaba. Y sin darle tiempo a reaccionar, seguía comentando el detalle con Broncano. «Yo he ganado el Benidorm Fest y lo he ganado con este sombrero, y te hago entrega de él por su arte, por tu valentía».