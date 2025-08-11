El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mario Casas besa a Melyssa Pinto. EP

Mario Casas y Melyssa Pinto muestran su complicidad y amor en Madrid

La pareja permanece en la capital para compaginar sus tareas profesionales y la supervisión del que será su nuevo hogar

El Norte

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:29

Resulta extraño ver durante estos días fotografías de famosos fuera de playas y ambientes paradisiacos. En mitad del verano, no es habitual contemplar las imágenes protagonizadas por Mario Casas y su pareja, Melyssa Pinto, una pareja que continúa en Madrid, pendientes de la construcción y los detalles del que será su nuevo hogar en una de las localidades cercanas a la capital. El actor, además, no olvida sus compromisos profesionales.

Pero Mario y Melyssa también tienen tiempo para compartir su afición por el deporte. En esta ocasión, visitando uno de los rocódromos de 'Sputnik Climbing' junto al hermano pequeño del actor, Daniel Casas y una amiga.

En las imágenes, el actor y su pareja viven instantes de complicidad y muestran el amor que se profesan. Mario agarra a su chica por el hombro mientras la besa en los labios sin esconderse y es que, sin lugar a dudas, están viviendo un momento muy dulce en su relación. Tras varias horas en el rocódromo, los cuatro abandonaban las instalaciones caminando hasta el coche del actor que les iba a llevar de regreso a casa.

Plenamente integrada en su familia política, Melyssa demostró que mantiene una maravillosa relación con todos, y es que la joven ha encajado a la perfección con ellos desde el primer día que se conocieron. Para la ocasión, la influencer eligió un sencillo conjunto de deporte con color negro con pantalón y top a juego. Por su parte, su novio optó por pantalón corto amarillo y camiseta sin mangas en color blanco con un bolso con todas sus pertenencias.

