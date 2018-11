Marilia Monzón, octava expulsada de 'Operación Triunfo 2018' María Villar y Marta Sango se convierten en las nominadas de la gala 9 EL NORTE Jueves, 22 noviembre 2018, 09:18

La gala final de 'Operación Triunfo 2018' está ya la vuelta de la esquina. Marilia Monzón y Marta Sango, nominadas de la última entrega del talent show, defendieron anoche su permanencia en la academia. La primera, con 'Only Girl (In The World)', de Rihanna; la segunda, con 'I want to know what is love', de Foreigner. «Las dos podéis estar muy orgullosas», señaló Pérez-Orive. Pero una tenía que decir adiós y la audiencia, con un 53% de los votos, decidió dejar fuera del concurso a Marilia Monzón. «Me voy muy feliz porque no solo he crecido como cantante, sino también como persona», comentó.

