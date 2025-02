Mariano Rajoy: «De presidente del Gobierno se gana poco»

El Norte Viernes, 14 de febrero 2025, 18:58 Comenta Compartir

El pasado jueves, 13 de febrero, Mariano Rajoy volvía a pisar el plató de 'El Hormiguero'. Una visita cuya finalidad era presentar el libro 'Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy', una publicación que recopila una selección de los discursos que el gallego pronunció en la Cámara Baja como presidente del Ejecutivo, entre 2011 y 2018.

El expolítico repasaba su trayectoria política y analizaba la situación actual. Sin embargo, empezó la charla con Motos comentando cómo se encuentra a día de hoy. «Me levanto muy pronto, sigo caminando. Intento hacer 7 u 8 kilómetros, y un par de días hago fuerza, que siempre viene bien, sobre todo si alguien se mete con uno», comentó con sorna.

Su nuevo trabajo

Además, Rajoy ha cambiado la política por el derecho: ejerce de registrador mercantil. «¿Qué es eso?», inquiría un confundido Pablo Motos. El invitado intentó explicarlo sin tecnicismos, pero aún así, el presentador no lo pilló del todo.

De hecho, le dio la impresión que ser presidente del Gobierno era más entretenido, y así se lo planteó al político del PP. «Bueno… Había más emociones fuertes. Estuve gran parte de mi vida en la política, pero he llegado ahora al mundo del derecho, y realmente estoy contento. Me gusta. En política disfrutabas algunas veces, y otras, visto cómo estaba el patio, no era exactamente igual», se sinceró. Para Rajoy, «ha sido un honor ser presidente de mi país».

«Es que no lo puedo evitar…», continuaba el de Requena antes de hacer una pregunta que traspasaba la línea cotilla. Motos quiso saber si ganaba más ahora o siendo presidente del Gobierno. «Dice 'no lo puedo evitar'. Sí, podía evitarlo», aseveró el invitado. Pese a que parecía que iba a esquivar la pregunta, no lo hizo. «Depende», apuntó. Y es que, según él, «de presidente del Gobierno se gana poco».