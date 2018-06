María Jesús Ruiz habla de su 'mano negra' María Jesús Ruiz en el plató de 'Supervivientes'. / Telecinco La modelo acudió al plató de 'Supervivientes' para hablar,entre otras cosas, de las supuestas infidelidades de su pareja, Julio Ruz EL NORTE Martes, 12 junio 2018, 12:29

María Jesús Ruiz acudía el pasado domingo al plató de 'Supervivientes para hablar de la supuesta infidelidad de su novio, Julio Ruz. Pero Sandra Barneda y Lydia Lozano hicieron que contara alguna cosa más de interés.

«Creo que hay una persona que quiere que nos separemos y lo dejó ahí porque no quiero entrar en polémicas. Creo que hay una serie de mujeres compradas...», apuntó María Jesús sobre esas supuestas infidelidades. Tras realizar esa confesión, Isabel Rábago le preguntaba: «¿Esa mano negra es Gil Silgado?» y ésta respondía: «Esto me va a traer problemas mañana pero me da igual, hoy lo digo... es Gil Silgado». Entonces Lozano intervino: «Que haya una mano negra no quiere decir que nosotros no tengamos contrastados unos mensajes que vienen del teléfono de tu marido...». Esta información irritó a la exsuperviviente que le contestó: «¿Son mensajes de Whatsapp o de Instagram?, porque yo he ido a la comisaría y he solicitado un programa que hay que hackea las cuentas de Instagram para manipular los mensajes...en whatsapp no lo hay... » y Lozano le contestó: «Son Whatsapp»

Zanjado el tema María Jesús habló de su paso por la isla de 'Supervivientes': «Ahora mismo pienso que me he rapado la cabeza por tres pollos y me llevo las manos a la cabeza porque he comido por todas las esquinas. Si me llevo la comida que sobra en el bolso porque pienso que me va a dar hambre y no voy a tener para comer...», aseguraba la ex Miss España que también hacía referencia a otras secuelas que le había dejado el concurso: «El tema del techo a la hora de dormir me agobia, pero en la cama duermo bien», decía.