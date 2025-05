Manuel Carrasco, muy enfado, le dice a Broncano en 'La Revuelta': «Lo tuyo no tiene nombre» El artista irrumpió en directo para hacerle un severo reproche al presentador por no cumplir con su palabra

Manuel Carrasco se presentaba este miércoles, 7 de mayo, con cara de pocos amigos en el plató de 'La Revuelta' ante el asombro de Broncano. «Manuel no es el invitado de hoy», revelaba el jienense, que esperaba a Andreu Buenafuente.

«Sinceramente, estoy bastante enfadado contigo. No me parece bien, lo tuyo no tiene nombre…Yo he venido solo para decirte una cosa», lo interrumpía el artista, que ponía en contexto a los espectadores. Primero señalaba que Broncano llevaba un montón de años criticándolo, a lo que el presentador se justificó con que «luego recogí cable».

Broncano, ausente en el concierto de Carrasco

Además, Carrasco le echaba en cara que «con lo de la multa del Bernabeu me dijo que me iba a echar una manita». El cómico salía del paso tirando de humor. «Le di un toque a Florentino pero dijo 'que pague todo el mundo, que tengo que fichar a más gente'».

Pero la razón auténtica del enfado del cantante es que le prometió en su última visita a 'La Revuelta' que iba a asistir al concierto de Sevilla. «Invitamos a todo el público, 190 personas. Gente del equipo pidió un palco… Y ahora me entero por terceros, que no me ha llamado ni él, que no viene al concierto. No eres un hombre de palabra».

El público salvó a Broncano de dar más explicaciones al ponerse a corear pidiendo entradas. «Cada vez que vienes a reprocharme cosas pierdes más dinero», lo vacilaba el presentador.

Carrasco aseguraba que no había más aforo libre, pero se comprometió a cantar en directo al final del programa un adelanto de su nuevo disco, 'Pueblo salvaje'. En el plató del programa de Televisión Española, cantaba su próximo sencillo, 'Tengo el poder'. «Tú si quieres, vete», tiraba dirigiéndose al humorista. Este, por su parte, insistía en que «no tienes toda la información». Resulta que su hermano, el músico y organizador de eventos Daniel Broncano, organiza en Segura de la Sierra el festival de música clásica Música en Segura en las mismas fechas del concierto del cantante onubense en la capital hispalense.

