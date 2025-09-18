El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jessica Goicochea y Manu Moreno, en una imagen de archivo. Redes Sociales

Manu Moreno y Jessica Goicoechea ponen fin a su relación

El jugador de rugby y la modelo han estado juntos siete meses

El Norte

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:48

Manu Moreno que se había hecho viral meses antes por sus vídeos bailando con la selección española de rugby, y Jessica Goicoechea empezaron a darse 'like' y dejarse comentarios a finales del año pasado. Tras un par de viajes que hicieron juntos pese a no publicar ninguna imagen de los dos, terminaron confirmando en redes sociales que lo suyo iba en serio en febrero.Pero siete meses después han decidido separar sus vidas. Tal y como compartía Abel Planelles esta semana, la empresaria y el jugador de rugby ya no se siguen.

Javi de Hoyos ha confirmado la ruptura y añade que, según le añaden fuentes cercanas, no ha habido terceras personas en este final. «Lo que ha ocurrido es un desgaste, ocurre en muchas parejas, de pronto se acaba el amor, disputas que entran dentro de una normalidad, maneras distintas de ver la vida», ha compartido el periodista en sus redes sociales.

A pesar de todo, llama la atención la decisión que han tomado porque hace apenas unos días aún estaban compartiendo fotografías en sus redes sociales. De hecho, Manu mantiene las imágenes que compartió el pasado 7 de septiembre en donde aparecen detalles de sus vacaciones, así como ella entrenando con varios jugadores del equipo de rugby. Una muestra de que Jessica estaba más que integrada en el día a día del deportista, pero no ha sido suficiente para que la relación siguiera adelante.

Y aunque Javi de Hoyos confía en que su amor pueda tener una segunda oportunidad, lo cierto es que Jessica Goicoechea ha eliminado de su perfil todo rastro de Manu Moreno.

