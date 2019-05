La mala racha sexual de Macarena García y Leiva La actriz ha acudido a 'La Resistencia', de David Broncano, donde ha contestado a preguntas sobre sexo y dinero EL NORTE Viernes, 17 mayo 2019, 10:22

Macarena García ha pasado por el plató de 'La Resistencia' para presentar su película 'Podía ser peor'. A la mítica pregunta de David Broncano : «¿Cuánto has follado en el último mes?», la actriz respondió: «Regular, este mes mal, ha sido un mes malo».

Con esta respuesta ha puesto en el punto de mira a su pareja, el músico Leiva, con el que mantiene una relación desde en 2014 (aunque en 2017 tomaron caminos separados, en 2018 volvieron a retormarlo).

En cuanto a la segunda pregunta que Broncano suele hacer, que es cuánto dinero tiene, contestó: «Me he comprado una casa y aunque estoy hipotecada me ha bajado mucho la cuenta, pero bien, no me quejo. Tengo unos 135.000 euros».