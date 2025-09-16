La madre de Carme Chacón recuerda a su hija ocho años después de su muerte Esther Piqueras, madre de la que fuera primera mujer Ministra de Defensa: «Nos dijeron que podía morir como quien apaga un interruptor»

Recordamos a la que fue la primera mujer Ministra de Defensa de nuestro país de mano de su madre. Esta nos cuenta cómo fue su lucha contra la enfermedad cardíaca que le quitó la vida a los 46 años.

Carme Chacón fue la primera mujer Ministra de Defensa y llegó a ser candidata a liderar el Partido Socialista. Pero, una enfermedad cardíaca se la llevó a los 46 años.

Cuando nació, los médicos le aseguraron a Esther Piqueras, la madre de Carme Chacón, que la niña nacería muerta: «Nos dijeron que no le pusiéramos ni nombre». Con el tiempo, dieron con el diagnóstico: Carme padecía un bloqueo auriculoventricular completo. «Ella decía que tenía el corazón al revés», nos cuenta su madre.

Desde entonces, su vida estuvo condicionada por una enfermedad que sabían que podría quitarle la vida en cualquier momento. Sin embargo, Carme nunca le temió a la muerte y eligió vivir: «Hemos vivido siempre con el miedo de que muriese repentinamente, pero ella nos lo quitaba».

La vocación política de Carme y su sueño de ser madre vencieron al miedo. Pocos sabían que, mientras continuaba trabajando, la política estaba teniendo un embarazo de alto riesgo, pero ella decidió seguir adelante. «Cuando me dijo que estaba embarazada la abronqué», confiesa Esther, «le dije que no era el momento». Sin embargo, Carme decidió perseguir su sueño de ser madre.

El día de su muerte

Todos sabían que su muerte podía llegar en cualquier momento, pero nadie se esperaba que llegara aquel 9 de abril de 2017. «Vuelvo a ese momento todos los días», confiesa su madre. Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Carme y, cuando Esther se enteró, el mundo se derrumbó. «Consuela saber que no sufrió», asegura su madre.

