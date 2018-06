Lydia Lozano estalla contra Gustavo González La colaboradora de 'Sálvame' le echó en cara al paparazzi el trato que tiene hacia ella EL NORTE Martes, 19 junio 2018, 18:31

Gustavo González y Lydia Lozano han protagonizado la última bronca entre colaboradores de 'Sálvame' hasta el momento. La veterana periodista ha mostrado un monumental cabreo sorprendiendo, no solo al público, sino también a su propio compañero.

El motivo del encontronazo comenzaba cuando empezaron a hablar del dinero que habrían ganado los concursantes de 'Supervivientes 2018', entre los que se encontraban María Lapiedra. Gustavo, su pareja, decía que no sabía cuánto habría cobrado su novia. Entonces, Lozano quiso dar la opinión al respecto, pero el paparazzi le cortó gritándole que no tenía ni idea.

En ese momento, Lydia se levantó de la silla enfadada: «No me vuelvas a hablar así en tu vida. Es la cuarta vez que te aguanto esto, la cuarta vez que me has pedido perdón. Ya no más. Lo que no haces con tu novia, no lo hagas conmigo, estoy harta».

Pero había más, Lozano explicó que había oído como otras personas criticaban al paparazzi y a su novia, sin embargo cada vez que lo hacía ella González se levantaba, le gritaba. Gustavo González intentaba defenderse, pero solo decía: «Eres una maleducada».