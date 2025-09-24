Luis Merlo desvela que fue vetado en televisión por José Luis Moreno durante diez años

El Norte Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Luis Merlo se encuentra en plena promoción de su nueva obra de teatro, 'Un Dios salvaje', por lo que acudió ayer a promocionarla en 'La Revuelta. No obstante, lo que más llamó la atención fue lo que contó el intérprete sobre José Luis Moreno, productor de la serie 'Aquí no hay quien viva' y de 'La que se avecina'.

Merlo interpretaba el papel de Mauri en la producción de Antena 3, «posiblemente, la más importante de las últimas décadas», y desveló que le costó aceptar el papel. «Dije cuatro veces que no. (...) Un personaje que se llama Mauri y que produce José Luis Moreno… Pues un poco de susto daba, no te voy a engañar», confesó. Dio el paso de aceptarlo cuando estaba en el dentista y vio que no podía ni pagarlo. En ese momento le volvió a llamar José Luis Moreno y, finalmente, dijo que sí.

Tras unos exitosos años enfundado en el papel de Mauri, Merlo se marchó a 'El Internado'. Aquella decisión, sin que él lo supiese, le provocaría, según el actor, un veto en televisión que llegó a durar diez años. «Se enfadaron muchísimo conmigo, porque querían que hiciera 'La que se avecina'», aseguró. El propio Moreno trató nuevamente de persuadirle: «Me mandó muchas flores». Fue su negativa la que llevó al supuesto veto: «Yo estaba un poco prohibido en un determinado lugar donde él tenía cierto poder».

Durante diez años, Merlo se dedicó exclusivamente al teatro. Casi tenía olvidado lo que era la televisión hasta que un día a la salida del teatro «dos señoras encantadoras me dijeron: '¿Por qué te has retirado, hijo? Con lo bueno que eras'». Fue entonces cuando levantó el teléfono y se puso en contacto con los hermanos Caballeros, creadores de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'... y sobrinos del conocido productor. La primera pregunta que les hizo fue si era verdad que José Luis Moreno ya estaba fuera de la serie. En cuanto se lo confirmaron, Merlo se ofreció para la serie de Telecinco: «Les pedí trabajo. '¿Os acordáis de que yo no quise hacer esta serie?' Me escribieron un personaje precioso y ya llevo ocho temporadas».