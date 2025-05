Lucas desmiente una posible pelea con Andy después de un concierto

El Norte Lunes, 12 de mayo 2025, 18:08 Comenta Compartir

El programa 'Socialité' revelaba que podría haberse producido una tensa pelea entre Andy y Lucas, después de un concierto que dieron en Badajoz, en el que incluso dicen que podrían haber llegado a las manos, a tenor de estado en el que quedó el camerino.

Más tarde en 'Fiesta', la periodista de 'Socialité' Aran Santos ha dado todos los detalles de lo que les ha contado Lucas: «Lucas en un primer momento lo niega absolutamente todo, se pone muy nervioso, no entiende nada, se agobia pero le decimos que nos habían dicho que ese camerino queda destrozado y cuando él recibe esta información es cuando nos dice 'hemos jugado pero como amigos'. Dos amigos que jugamos a lo tonto, que nos peleamos, que nos hemos puesto a hacer flexiones, dominadas. En la rampa de entrada y salida del escenario había agua porque estaba lloviendo y Andy se resbala y se hace daño en esa lesión previa. El mánager de Andy y Lucas me dice que se pelean en muchos conciertos, en broma. Son muy brutos», relataba.

Por su parte, Amor Romeira ha explicado que ha hablado con el entorno de Andy que hace referencia a una lesión previa al concierto: «He hablado con el entorno de Andy y el moratón que estamos viendo en el abductor es un arrastre desde los carnavales y Semana Santa, que se viene quejando desde hace mucho tiempo, que incluso la ambulancia en ese concierto de Badajoz tuvo que asistir para mirarle cómo le dolía la pierna y demás y que no quieren entrar en nada de esto. Si Lucas quiere contar lo que él quiera pues que lo cuente».

Ante toda esta situación, Lucas ha entrado en directo en 'Fiesta' para explicar todo lo que había sucedido: «Estoy algo molesto pero bueno, se sobrelleva. Lo primero que os quiero comentar es que parece que habéis dictado sentencia y que Andy y yo nos hemos peleado y eso no es así. No sé de dónde ha salido, no sé cómo ha llegado esa noticia, que es un bulo. Me quedo perplejo. Me dice que personal de allí ha contado que Andy y yo nos hemos peleado en el camerino. Los camerinos eran un aula de música de un colegio que había al lado y tenía no sé cuántas sillas, mesas, tambores, flautas, para que os hagáis a la idea. Nosotros lo apartamos todo y por el camino se puede caer alguna cosa».

«Nuestro equipo de seguridad son un equipo grande y fuerte y siempre estamos de broma con ellos, nos guanteamos con ellos, nos ponemos a decir 'mira, soy más fuerte que tú', nos ponemos a hacer flexiones para vacilar. Somos de Cádiz y tenemos un tono alto de voz pero eso no significa que nos estemos peleando. En 25 años hemos discutido y algunas veces muy fuerte», explicaba a través de llamada telefónica.

Una mala caída

Lucas ha explicado que lo que le sucedió a Andy es que se cayó y esto le provocó un problema por el que no pudo terminar el concierto: «Aquel día estaba lloviendo, la rampa estaba resbaladiza y Andy se abrió casi de piernas y se ha partido todo el abductor que lo tiene fatal. Me encuentro con la película de que Andy no puede seguir cantando porque se lo llevan al hospital. Si yo hubiera tenido una pelea con Andy no hubiera subido a cantar porque no hubiera estado yo en mis cabales. Para mí, súper extraño porque yo en mi vida he cantado sin Andy».

«Andy estuvo 8 horas en el hospital y estuvo a punto de suspenderse el concierto del día de después. La última canción del concierto del día siguiente no pudo, los de seguridad lo bajaron, no aguantaba más y me quedé yo solo cantando 'Tanto la quería' », decía sobre lo que sucedió al día siguiente de la caída. También ha querido dejar claro que su relación con Andy es muy buena: «Mi relación con Andy es buena, buenísima. No sé cómo te lo puedo decir. Llevan 25 años intentando separarnos. He hablado hoy con él por la mañana».

Sin embargo, los fans no parecen ver lo mismo y una amiga de un reportero de 'Fiesta' que estuvo en uno de sus conciertos de finales de 2024 ha explicado su punto de vista: «No podíamos dejar de comentar la mala relación que había sobre el escenario y el resto de personas que estaban a nuestro alrededor también lo comentaban. Se notaba tensión en el ambiente, como que actuaban por separado, parecía que Andy era el corista de Lucas. En un momento determinado empezaron a gritar 'Andy, Andy' y eso es que la gente lo veía como Andy parecía el corista. Las fotos se las hacían por separado, parecía que no querían aparecer juntos en ningún momento», explicaba.

