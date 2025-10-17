Lidiane Aline Lorenço y su hija de 15 años aparecen muertas en su apartamento de Río de Janeiro La policía espera los informes forenses para determinar las causas de las muertes

La modelo Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija, Miana Sophya Santos, de 15, han aparecido sin vida en su apartamento de Barra da Tijuca, un exclusivo barrio de Río de Janeiro. Los agentes de la polícia, al llegar al lugar de los hechos, no

encontraron signos de violencia, por lo que todavía esperan los informes forenses para determinar las causas de la muerte, según el diario O'Globo. El mismo medio afirma que el administrador de la finca declaró en la comisaría que madre e hija fueron vistas por última vez el 4 de octubre en el salón de belleza del edificio, haciéndose las uñas y peinándose.

Tras este terrible suceso, la familia de Lidiane Aline Lorenço ha publicado un comunicado, que ha sido reproducido por algunos medios brasileños, pidiendo respeto:

«Con profundo dolor y consternación, la familia de Lidiane Aline Lorenço, tras su fallecimiento y las innumerables noticias al respecto, en este momento de inestimable duelo, declara su profunda consternación por la prematura partida de una mujer llena de vida, sueños y un amor inconmensurable por su hija, Miana Sophia.

A pesar de haber alcanzado el éxito como empresaria y modelo, una de sus mayores aspiraciones era cumplir su sueño de ser médica. Este deseo no solo era fruto de una vocación, sino también impulsado por su propia condición de salud, lo que la llevó a ver la medicina con una perspectiva de profunda empatía y dedicación. Estudiaba Medicina y soñaba con ser médica, pero las noticias en algunos medios de comunicación que afirman que había abandonado la profesión médica para convertirse en influencer digital son falsas.

En este momento de extrema fragilidad, la familia pide fervientemente respeto y empatía. La memoria de Lidiane y su hija debe ser preservada. Es inaceptable que, en medio de tanto dolor, rumores maliciosos y especulaciones infundadas intenten mancharlas.

Considerando que aún no existen pruebas sólidas de lo sucedido, solicitamos a la prensa y al público en general que esperen la investigación oficial, evitando la difusión de información no confirmada que solo aumenta el sufrimiento de quienes amaban a Lidiane y Miana Sophia. Agradecemos su comprensión y respeto en estos momentos difíciles».

