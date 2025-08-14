Leonardo DiCaprio, envuelto en un lío con la Guardia Civil en Ibiza El actor había organizado una fiesta en l aisla pitiusa junto a otras celebridades como Arón Piper, Miguel Ángel Silvestre y Kendall Jenner

Ibiza se ha convertido en el destino favorito de estrellas internacionales como Leonardo DiCaprio durante el verano. En algunas ocasionas, las celebridades se exceden, creyendo tener manga ancha para hacer lo que les venga en gana.

En el caso de DiCaprio, y según informó Sergio Garrido en el programa 'Tardear', fue sorprendido por un control policial a la salida de un evento que, presuntamente, no contaba con los permisos necesarios. La fiesta, organizada por el actor y el cantante Arón Piper para presentar su nueva canción, reunió a otras figuras destacadas como Kendall Jenner y el actor Miguel Ángel Silvestre.

Lo que ocurrió realmente es una incógnita porque hay versiones contradictorias. Por una parte, Garrido asegur que se trataba de una fiesta ilegal que las autoridades acudieron a desmantelar. Por otra parte, el 'Diario de Ibiza' y la revista 'GQ' sostienen que el problema radicó en que acudieron más personas de las previstas, lo que provocó un caos de tráfico y estacionamientos irregulares en la zona.

Lo cierto es que el actor, vestido y actuando de forma discreta, se encontró de frente con los agentes. «La Guardia Civil le pidió la documentación y el actor colaboró en todo momento», apunta GQ. El ganador del Óscar accedió a la fiesta a pie y, al finalizar, volvió tranquilamente hacia la zona de aparcamiento.

Interés mediático

El incidente ha despertado un gran interés en medios nacionales e internacionales. Ibiza, conocida por sus lujosas fiestas y su ambiente exclusivo, es también escenario frecuente de eventos que acaban en controles policiales por problemas logísticos o legales. La presencia de DiCaprio en una de estas intervenciones ha sido suficiente para que la noticia se viralice.

Cada año, la isla se convierte en punto de encuentro de artistas, modelos y deportistas de élite, que buscan privacidad y diversión a partes iguales. Este verano no ha sido la excepción, con figuras como DiCaprio, Piper o Kendall Jenner dejándose ver en sus playas y fiestas privadas. Para DiCaprio, todo parece haber quedado en una anécdota más de su verano europeo.