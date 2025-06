'Lecturas' adelanta su edición para publicar el reportaje de la boda de Marta López

El Norte Lunes, 30 de junio 2025, 12:20 Comenta Compartir

La revista 'Lecturas' ha adelantado su edición semanal al 30 de junio con motivo de la exclusiva de la boda de la colaboradora de televisión Marta López y su pareja Alejandro Huerta. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado viernes 27 en una romántica ceremonia celebrada en los jardines de El Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid y, tal y como afirma la publicación, toda la velada estuvo marcada por el recuerdo de Teyo, el padre de Marta, que falleció hace dos años. «Me acuerdo mucho de él», dijo la novia a 'Lecturas' pocas semanas antes del enlace.

Estas son las segundas nupcias de la colaboradora de televisión que ya pasó por el altar en 2007 con el futbolista Jorge Cabeza. Además, Marta tiene tres hijos: Jorge, de 18 años, Hugo (al que llaman cariñosamente Teyo, como su difunto abuelo), de 15, y Javier, de 11: los dos mayores son fruto de su anterior matrimonio con el futbolista y el tercero de una relación con un empresario extremeño llamado Javier Fernández. Su hijo mediano, Hugo, fue el que acompañó en esta ocasión a la colaboradora de 'TardeAR' hasta el altar.

«Estoy supernerviosa, no he dormido nada, estoy emocionadísima, tengo mucha ilusión. Es una mezcla de sentimientos muy grande. Me apetece ese momento de entrar con el vestido blanco… He llegado a pensar que me iba a desmayar», confesó Marta a la revista 'Lecturas'. «Tengo muchas ganas de vivir esto. Creo que me lo merezco. Y ni siquiera soñaba con ello, yo no pensaba ni volverme a casar ni volverme a enamorar ni nada. Así que estoy feliz», añadió.

Una hora de retraso

Aunque estaba previsto que la ceremonia empezase a las 20:00 horas, las altas temperaturas hicieron que la novia hiciese su entrada triunfal una hora más tarde. Para la ceremonia, los novios contaron con la presencia de la cantante María Mendoza que entonó varios clásicos como 'Hasta mi final' de Il Divo, para la entrada de la novia, o 'Yo con mi principio y mi fin' de Marta Quintero.

Marta López, tal y como se puede ver en la revista 'Lecturas', escogió un vestido creado por Jordi Dalmau de silueta sirena con sobrefalda desmontable que realzaba su figura. Como complemento, un ramo muy especial con una pequeña placa en la que se podía leer: 'Un trocito de cielo también nos acompaña hoy'. «Hoy él estaría muy orgulloso de su hija», dijo una amiga suya durante uno de los discursos ante los 370 invitados a la boda. Una larga lista de asistentes entre los que se encontraban algunos de los rostros más conocidos de la televisión como Kiko Hernández o el pequeño Nicolás, quien fue el que presentó a los novios hace poco más de un año.